Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
1 saat önce
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:35 Kaynak: AA
Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Metin A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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