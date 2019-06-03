Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Metin A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:35 Kaynak: AA
Kozlu, Zonguldak, Güncel
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