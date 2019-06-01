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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında yangın

1 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında 2 personel yaralandı.

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında yangın, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında 2 personel yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarındaki (Erdemir) 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada yangın çıktı. Fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında vardiya formeni Hasan Akçakaya'nın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluşurken, mühendis Koray Oktay ise hafif yaralandı.
Yaralılar, kuruma ait Göztepe Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Akçakaya, vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir hastaneye sevk edildi.
Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemirde 2. yüksek fırında yangın meydana geldiğini ve ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bir arkadaşımızın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştu ve buradaki ilk tedavisinin ardından Derince ilçesindeki hastaneye sevk edildi. Diğer yaralı arkadaşımız ilk tedavisinin ardından taburcu edildi." dedi.
- Erdemir açıklaması
Erdemirden yapılan yazılı açıklamada ise 2. yüksek fırında arıza giderme çalışmaları sırasında bir çalışanın alevlere maruz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışanımıza acil ilk yardım müdahalesi Erdemir sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmıştır. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine getirilen çalışanımız, tedavi edilmek üzere Derince Yanık Merkezi'ne sevk edilmiştir. Çalışanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:41 Kaynak: AA
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