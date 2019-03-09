Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Zonguldak'taki Okul Önlerinde Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Güncelleme - Zonguldak'taki Okul Önlerinde Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

1 saat önce

Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Zonguldak'taki Okul Önlerinde Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon, System.String[]
Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.Ö, H.A, A.B, M.C.Y, F.Y, M.Y, R.E, H.A.T, M.P. ve A.P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında Ereğli Adliyesi'ne getirildi.


Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tümü tutuklandı.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Olay


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Mart'ta yaklaşık 3 aylık takibin ardından 20 şüpheli gözaltına alınmıştı, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise başka suçtan İstanbul'da tutuklu olduğu belirlenmişti. Operasyonda yapılan aramalarda, 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:44 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel
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