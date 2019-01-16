Son Dakika Haberleri: GüncellemeMünbiç'te Patlama Meydana Geldi

GüncellemeMünbiç'te Patlama Meydana Geldi

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ, Münbiç'te ABD askerlerinin de yaralandığı saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü.

GüncellemeMünbiç'te Patlama Meydana Geldi, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ, Münbiç'te ABD askerlerinin de yaralandığı saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü.

Telegram haberleşme uygulamasında örgüte ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, DEAŞ'ın Münbiç'te uluslararası koalisyon askerlerini devriye faaliyeti sırasında patlayıcı yüklü yelekle hedef aldığı iddia edildi.

Münbiç'te, öğle saatlerinde ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti. Patlama sırasında devriye faaliyeti icra eden ABD askerlerinden birkaçı yaralanmış, ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etmişti. Patlamada ölenler olduğu öğrenilmişti.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/ PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Washinton yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Münbiç, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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