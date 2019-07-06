Son Dakika Haberleri: (Güncellendi) Düzce'de 2 kişiyi yaralayan zanlısı jandarma tarafından yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Güncellendi) Düzce'de 2 kişiyi yaralayan zanlısı jandarma tarafından yakalandı

1 saat önce

Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde 3 Temmuz tarihinde çıkan tartışmada baba ile oğlunu vuran zanlı jandarma ekiplerinin yoğun çalışması ve sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

(Güncellendi) Düzce'de 2 kişiyi yaralayan zanlısı jandarma tarafından yakalandı, System.String[]
Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde 3 Temmuz tarihinde çıkan tartışmada baba ile oğlunu vuran zanlı jandarma ekiplerinin yoğun çalışması ve sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Olay, 3 Temmuz'da Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bakan oğlu Ali Bakan ile İ. Ü.'nün tartışması sonucunda İ. Ü. yanında bulunan av tüfeği ile baba ve oğluna ateş etmişti. Olayda Mehmet Bakan kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralanmıştı.

Jandarma peşini bırakmadı

Olayın ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheli İ. Ü.'yü yakalamak için yoğun çalışma ve sıkı takip başlattı. İ. Ü.'nün Çamlısu köyü ormanlık alanına kaçtığını belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla şüpheli yakaladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürülen İ. Ü. burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Adliyesine çıkartıldı. Savcıya ifade veren İ. Ü. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Mehmet Bakan, Ali Bakan, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar fırtına gibi esiyor! 10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı "Kız" dedikleri iki çocukları ultrasonda "erkek" çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:34:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Güncellendi) Düzce'de 2 kişiyi yaralayan zanlısı jandarma tarafından yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]