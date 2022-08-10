Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de! - Son Dakika
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Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

10.08.2022 18:56
Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW markasının önemli satış rakamlarına imza atan modeli BMW 3 Serisi Sedan makyajlı versiyonuyla Türkiye yollarına çıktı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW markasının önemli satış rakamlarına imza atan modeli BMW 3 Serisi Sedan makyajlı versiyonuyla Türkiye yollarına çıktı.

Daha geniş yüzeyler ve kaslı dış tasarımıyla sportif sürüş karakterini güçlendiren modelin sürücü ve sürüş odaklı kokpiti de ileri teknolojileri sunmaya devam ediyor.

BMW 320i Sedan Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları showroomlarında test sürüşü imkanı ile deneyimlenebiliyor.

Head-Up Display, Stop& Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş sağlayan Konfor Erişim Sistemi donanımlarını standart olarak sunan BMW 320i Sedan, 1.6 litre hacminde turbo beslemeli motor ve M Sport Tasarım paketiyle satın alınabiliyor.

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Daha güçlü görünüm

BMW modellerinin tasarımlarında imza niteliğinde olan böbrek ızgaraları, 320i'de en güncel haliyle yer alıyor. Çift krom çıtalarla yeniden yorumlanan BMW böbrek ızgaraları, inceltilmiş tasarıma sahip ön far grubu, önceki versiyonun aksine ters L formundaki gündüz aydınlatmalarıyla farklılaşan model, ön tamponda yer alan büyük hava girişi ve dikey olarak tasarlanmış hava perdeleriyle de otomobilin rüzgar direncini daha da iyileştiriyor. Makyajlanan BMW 3 Serisi'nin arka tasarımı, M Sport tasarımıyla birlikte genişleyen arka çamurluk yapısı ve yeniden tasarlanan dikey formlu difüzörle otomobilin kaslı duruşunu tamamlıyor.

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Minimalist kabin

Güncel BMW 320i'nin iç mekanını modernize ederek daha sade hale getiren en büyük detay olan BMW Kavisli Ekran, 12.3 inç boyutunda Bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyutunda Kontrol Ekranıyla D Premium segmentinde sunulan en büyük ekran olma özelliği taşıyor. Alt konsolda yer alan geleneksel vites kolu ise yerini minimalist tasarımı destekleyen yeni vites seçiciye bırakıyor. Makyajlı BMW 320i'de standart olarak sunulan akustik camlar sayesinde uzun yolculuklarda sessiz bir sürüş vadediyor.

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

BMW Operating System 8 yeni yazılımıyla desteklenen BMW iDrive teknolojisi, yenilenen BMW 320i Sedan ile otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Sürücü ile otomobil arasında maksimum bağ kurmayı sağlayan BMW Intelligent Personal Assistant, gelişmiş yetenekleriyle bu teknolojiyi destekliyor.

Önceki modellerde kendini kanıtlamış 1.6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli motor, 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, Yeni BMW 320i Sedan'ı 0'dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor.

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

BMW Kavisli Ekran, Adaptif LED Farlar ile Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı, Şehir İçi Fren Asistanı'nı kapsayan Sürüş Asistanı, otomatik park fonksiyonu içeren Park Asistanı ve HiFi Ses Sistemi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. BMW Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve Konfor Erişim Sistemi ise Yeni BMW 320i Sedan modelinde ilk defa standart olarak sunduğu donanımlar arasında bulunuyor.

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de!

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YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda...
Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Güncellenen BMW 320i Sedan Türkiye'de! - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

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