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'GÜNCELLENEN EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ KARGO ELEMANLARI YETİŞTİRİYORUZ? - Son Dakika

'GÜNCELLENEN EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ KARGO ELEMANLARI YETİŞTİRİYORUZ?

04.11.2021 09:10

Pandemi sürecinde kargo elemanlarına olan ihtiyacın arttığını bu yüzden de nitelikli çalışanın azaldığını belirten Yurtiçi Kargo İK Genel Müdür Yardımcısı Salih Kayıkçıoğlu, şirket olarak işe alım yaparken en çok eğitime önem verdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde kargo elemanlarına olan ihtiyacın arttığını bu yüzden de nitelikli çalışanın azaldığını belirten Yurtiçi Kargo İK Genel Müdür Yardımcısı Salih Kayıkçıoğlu, şirket olarak işe alım yaparken en çok eğitime önem verdiklerini söyledi. Alınan eğitimlerin güncellenen şartlara göre devam ettiğini ifade eden Kayıkçıoğlu, 'Güncellenen eğitimlerle nitelikli kargo elemanları yetiştiriyoruz' dedi.

Bünyesinde 18 bini aşkın çalışan bulunduran Yurtiçi Kargo'nun İK Genel Müdürü Salih Kayıkçıoğlu, işe başlama ve devam sürecinde kurye ve operatörlere çeşitli saha ve şube eğitimleri verildiğini açıkladı. Kargo sektöründe iyi konumda olduklarını belirten Kayıkçıoğlu, 'Bu sektöre gönül veren ve çalışmak isteyenler için şirketimizde çalışmak iyi bir başlangıç. Okullarda olduğu gibi burada verdiğimiz eğitimlerle sektöre iyi elemanlar yetiştiriyoruz' diye konuştu. Türkiye'de bini aşkın şubeleri olduğunu ifade eden Kayıkçıoğlu, kargocu olarak işe girmek isteyenlerin buralara gelerek rahatlıkla iletişim kurabileceklerini vurguladı. İş başvuruları hakkında da bilgi veren Kayıkçıoğlu, 'Şubelerden, internetteki ilanlardan ve şubelerdeki QR kodlu ilanlardan başvuru yapabilirler' dedi.

'TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLE GELİŞİMLERİNİ SAĞLIYORUZ'

İşe başlayacak olanlara öncelikle 4 gün eğitim verildiğini belirten İK Genel Müdür Yardımcısı Salih Kayıkçıoğlu, çalışanların eğitimlerde sanki kargo şubesindelermiş gibi eğitildiklerini söyledi. Kayıkçıoğlu, 'Teorik ve uygulamalı yoğun eğitim süreciyle çalışanlarımızı işe hazırlıyoruz. Böylece hem çalışanlarımız bilgili ve işlerini yaparken rahat oluyor hem de müşterilerimiz aldıkları hizmetten memnun kalıyor' diye konuştu. Ayrıca Kayıkçıoğlu, alınan eğitimlerin sürekli güncellendiğinin ve geliştirildiğinin altını çizdi.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLIYIZ'

Doğru teslimatın son derece önemli olduğunu belirten Kayıkçıoğlu, ' Hizmet öncesi eğitimde ilk olarak adaylara şirketimizi tanıtıyoruz. Bizim işimiz; dağıtım, kargo ve kurye işi. Dolayısıyla önceliğimiz hızlı ve doğru teslimat. Çalışanlarımız bu süreçte doğru teslimat yapmak için eğitim alıyor. Son dönemlerde kişisel veri gizliliği, KVKK konuları çok önemli. Bu konularda da eğitim veriyoruz. Müşterilerimiz Yurtiçi Kargo'nun yüzü olarak sahadaki kuryelerimizi ve operatörlerimizi görüyorlar. Bu nedenle eğitimlerimizi müşteri memnuniyeti ve satış odaklı gerçekleştiriyoruz' açıklamasını yaptı.

'YK AKADEMİ SAYESİNDE ŞEF OLABİLİYORLAR'

Çalışanlarının kıdeminin rahatlıkla artabileceğini ifade eden Kayıkçıoğlu şunları söyledi:

'YK Akademimizde çeşitli şef adayı programlarımız var. Şef adayı olabilecek kişileri belirleyerek burada eğitim veriyoruz. Bu sayede şef de olabiliyorlar. Aynı şekilde şeflerimiz üzerinden de yönetici eğitimi modelimiz var. Orada da yönetici eğitimi modeliyle şube müdürü, yönetici olarak atamalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız için yolun kapanması diye bir durum yok. Kurye ya da operatör olarak başlayan arkadaşlarımız, gerekli lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra bölge müdürlüklerimizde ya da genel müdürlüğümüzde kariyerlerine devam edebiliyor ve bunlara yönelik örneklerimiz de mevcut.'

'HER ZAMAN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE MAAŞ VERİYORUZ'

Sahada görev yapan personelde yüksek motivasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Kayıkçıoğlu, verilen hizmetin iyi olması için bunun gerekli olduğunu söyledi. Kayıkçıoğlu, 'Personelimize her zaman asgari ücretin üzerinde maaş veriyoruz. Doğum ve evlilik yardımı, yıllık 1 maaş ikramiye ayrıca bayramlarda ikramiye ve benzeri birçok yan haklar veriyoruz. Bunların dışında kuryelerimizin iş takibini yapabildikleri, kargoların zimmetini ve teslimat aşamasını kolaylaştıran mobil uygulamamız var. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bu uygulama içerisinde yer alan 'efor' sistemi, sahada çalışan kurye arkadaşlarımızın performans grafiklerini oluşturuyor. Personelimizin de kendi performansını takip edebildiği bu sistem sayesinde hedeflerine ulaşan arkadaşlarımızın primlerini belirleyerek ödüllendirilmelerini sağlıyoruz? şeklinde konuştu.

PARA ÖDÜLLERİ DE VAR

Ayrıca uygulamada YK Game adlı yarışma olduğunu da ifade eden Kayıkçıoğlu sözlerine son olarak şunları ekledi:

'Bu yarışmaya isteyen tüm kurye arkadaşlarımız katılabiliyor. Yaptıkları teslim, toplu teslim, alım gibi saha görevlerini uygulamaya bildiren personelimiz yaptıkları işlemlere göre puan alıyor ve haftanın sonunda birinci olan arkadaşlarımız topladıkları puanı nakde çevirebiliyorlar. Yılsonunda ise yarışmada en çok kupa kazanan ilk üç personelimiz yine para ödülü kazanabiliyor.'

'GÜNCELLENEN EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ KARGO ELEMANLARI YETİŞTİRİYORUZ?
'GÜNCELLENEN EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ KARGO ELEMANLARI YETİŞTİRİYORUZ?
'GÜNCELLENEN EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ KARGO ELEMANLARI YETİŞTİRİYORUZ?
'GÜNCELLENEN EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ KARGO ELEMANLARI YETİŞTİRİYORUZ?

Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'GÜNCELLENEN EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ KARGO ELEMANLARI YETİŞTİRİYORUZ? - Son Dakika


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