Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor? - Son Dakika Ekonomi

Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor?

40 dakika önce

KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.


Güncellenen finansal yapılandırma çerçeve anlaşmasının gelecek değişim ve dönüşümlere değinen Turan, bankaların hazırlık sürecine adapte olamadıklarını ve bu noktada danışmanlık almaları gerektiğini söyledi.

Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor?

Orhan Turan, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 
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