Son Dakika › Ekonomi › Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor? - Son Dakika Ekonomi
Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor?
40 dakika önce
KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Güncellenen finansal yapılandırma çerçeve anlaşmasının gelecek değişim ve dönüşümlere değinen Turan, bankaların hazırlık sürecine adapte olamadıklarını ve bu noktada danışmanlık almaları gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04
Son Dakika Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı Çukur'un 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya geliyor Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan plaket bekliyor Avrupa Birliği'den küstah Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye'nin niyeti üzücü