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Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de - Son Dakika

Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de

09.06.2021 21:00
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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar’ın ilk lüks kompakt SUV’u Jaguar E-PACE, güncellenen dış tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve 1.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar'ın ilk lüks kompakt SUV'u Jaguar E-PACE, güncellenen dış tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve 1.5 litre 160 BG'lik motoruyla ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Kapsamlı makyaj operasyonundan geçen E-PACE, yenilenen ön farlar ve arka tarafta da kullanılan tam LED stop grubuyla dikkat çekiyor. Daha dinamik bir tasarım isteyenler için R-Dynamic paketinde parlak siyah alt tampon, krom yan havalandırma çerçevesi, "Kontrast Diamond Turned" kaplamalı jantlar yer alıyor. Ayrıca Black Pack dış tasarım paketi tüm donanım seviyelerinde isteğe bağlı tercih edilebiliyor.

İç mekanın kalbinde konsolun merkezine entegre edilmiş 11,4 inç kavisli cama sahip HD dokunmatik Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki kaplamaya sahip cam ekran, hem parlama önleyici hem de parmak izlerini daha az gösteren teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Sürücü odaklı iç mekanda bulunan yeni vites seçici, "kriket topu dikişi" ve alt kısmında yer alan metal malzemelerle lüks hissiyatını artıyor. Tamamen elektrikli I-PACE'den tanıdığımız yeni direksiyon tasarımı ise metal vites değiştirme kanatçıklarına da sahip.

Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de

1.5 litrelik Ingenium motor

Güncel E-PACE, Jaguar'ın Premium Transverse Mimarisi üzerinden yükseliyor. 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, Ingenium motor ailesinin en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor. 1.5 litrelik motor, düşük sürtünme seviyeleri ile yüksek performans sağlıyor.

Mild Hybrid teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği 160 HP gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama 8,0 litrelik tüketim değeri sunan motor, E-PACE'i 10,3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de

E-PACE'in gövde mimarisinde yapılan önemli güncellemeler, gelişmiş sürüş dinamiklerine ve konfora katkıda bulunuyor. Model, Jaguar'ın genlerinde olan çevikliği korurken, daha konforlu bir sürüş sağlayan gelişmiş ön süspansiyon bağlantı noktası sertliği de sağlıyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte, kabindeki titreşim ve gürültü azaltılarak tüm yolcular için konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatılabiliyor.

Güncel E-PACE, yol koşullarına bağlı olarak sürücü tarafından manuel olarak seçilebilen Comfort, Eco, Yağmur- Buz- Kar ve Dynamic modlarına sahip Jaguar Sürüş Kontrolü'nü standart olarak sunuyor. Yeni vites seçicinin yanında konumlandırılan bir düğmeyle, aracın direksiyon, şanzıman, gaz pedalı ve uyarlanabilir süspansiyon kalibrasyonları yol koşullarına uygun olarak seçilebiliyor.

Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de

Son nesil teknolojiler

Jaguar E-PACE, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar'ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine kavisli camlı 11,4 inç HD dokunmatik ekrandan erişiliyor. Ekranın üç kat daha parlak, yüzde 48 daha büyük ve basitleştirilmiş menü yapısı sayesinde sürücüler çok daha az dokunuşla istenilen ayarlara daha rahat ulaşabiliyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi Apple Carplay desteğini de standart olarak sunuyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Merkezi 11,4 inç dokunmatik ekranı, gelişmiş grafikleriyle 12,3 inç HD dijital gösterge tamamlıyor.

Kabin Hava İyonizasyon Sistemi, alerjenleri ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldıran Nanoe teknolojisi sayesinde iç hava kalitesini iyileştiriyor. Sistem, yolcu sağlığını ve konforunu iyileştirmek için PM2.5 partikülleri dahil ultra ince partikülleri yakalayan ve merkezi dokunmatik ekrandaki Purify düğmesine basılarak etkinleştirilen PM2.5 filtrelemesine sahip olmasıyla fark yaratıyor.

Gelişmiş LED teknolojisine sahip farlar S donanım paketi seviyesiyle standart olarak gelirken, SE ve HSE donanım paketi seviyelerinde Otomatik Uzun Far Yardımı özelliğine sahip yeni çift J blade signature farlar bulunuyor. Yeni far teknolojisi, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun ve kısa far arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Daha fazla konfor için, Yeni Nesil Activity Key, geleneksel anahtarlığa ihtiyaç duymadan aracı kilitlemek, kilidini açmak ve çalıştırmak için kullanılabiliyor.

Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de

Güvenlik

E-PACE, Jaguar'ın ClearSight İç Dikiz Aynası teknolojisine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. SE donanım paketiyle birlikte standart olarak sunulan sistem, sürücünün aracın arka tarafını engelsiz bir şekilde görmesini sağlayarak daha fazla güvenlik sağlıyor. Ayrıca tüm paketlerde standart olarak gelen yeni 3D Surround Kamera teknolojisi, araçla manevra yaparken daha fazla ayrıntı ve gerçek zamanlı görüntüleme seçenekleri sunmak için en son kamera teknolojisini kullanıyor.

Jaguar'ın Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü, sürücünün uykulu olup olmadığını algılayabiliyor ve mola vermesi için sürücüyü uyarabiliyor. Teknoloji, yorgunluk belirtilerini tespit etmek için direksiyon, pedal tepkileri ve genel sürüş davranışı dahil olmak üzere hassas şekilde ölçülen veri noktasından gelen bilgileri kullanıyor.

Jaguar, Jaguar Care Bakım Paketi ile 3 yıl boyunca kilometre sınırı olmaksızın periyodik bakım sağlıyor.

Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de

Borusan Otomotiv, Türkiye, Makyaj, Jaguar, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Güncellenen Jaguar E-PACE Türkiye'de - Son Dakika


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