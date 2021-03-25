Güncellenen Jaguar F-PACE Türkiye'de - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar'ın, tasarım ödüllü SUV'u Jaguar F-PACE güncel görünümü, 2.0 litre 204 BG dizel motoru ve 1 milyon 311 bin 857 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.

Makyajlanan Jaguar F-PACE, kesintisiz ön tasarımının yanında, geniş ön ızgarası ve yeniden tasarlanmış hava girişleriyle dinamik görünümünü kuvvetlendiriyor. Yeni çift "J" blade signature farlar dikkat çekerken, entegre egzoz kaplamaları yeniden tasarlanan arka rüzgarlığı tamamlıyor. Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE modelini anımsatan yeni stop grubu, aracın genişliğini vurgularken, yeni tampon tasarımı ve yeni bagaj kapağı da F-PACE'e daha güçlü bir görünüm sunuyor. R-Dynamic tasarım seçeneği de sunulan model, daha performans odaklı bir görünüme kavuşurken, ön tarafta yer alan hava girişleri için kullanılan krom çerçeveler ve tampon altlarında yer alan Dark Techno kaplamalar aracın sportif duruşuna katkı sunuyor.

F-PACE, daha da artırılan lüks hissiyatı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve artan konforuyla yeni bir araç içi deneyimi sunarken, sürücüye odaklanan yeni kokpit tasarımıyla da öne çıkıyor. Ayrıca standart olan ısıtma ve opsiyonel olarak sunulan soğutma fonksiyonlarına sahip daha konforlu koltuklar ve yeni bir ortam aydınlatma sistemi iç mekanın premium ambiyansını artırıyor. Standart olarak sunulan 13 hoparlörlü Meridian Ses Sistemi konser salonunu andıran ses kalitesine sahipken, opsiyonel Meridian Surround Ses Sistemi 17 adet hoparlörüyle müzik keyfini yükseltiyor.

Jaguar F-PACE için onlinesatis.jaguar-turkiye adresinden ön rezervasyon yapılabiliyor. Ek olarak Jaguar Care Bakım Paketi ile 3 yıl boyunca kilometre sınırı olmaksızın periyodik bakım sağlanıyor.

Yakıt tüketimi ve sürüş dinamikleri

Jaguar F-PACE 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle geliyor. 204 HP güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan güncel F-PACE, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değerine imza atıyor.

Intelligent Driveline Dynamics özellikli Jaguar Dört Çeker sistemi, çekiş gücünü kaybettikten sonra devreye giren sistemlerin aksine, tutuş kaybedilmeden önce kontrolü ve dengeyi korumak üzere torku ön tekerleklere öncelikli olarak yönlendiriyor. Tamamen dinamik performans ve en iyi yakıt ekonomisi arasından seçim yapmanızı sağlayan Jaguar Drive Control, Dynamic modda daha hızlı, Eco modda ise daha erken vites değiştirme gerçekleştiriyor. Yağmur, Buz, Kar Modu zemin tutuşunun zayıf olduğu durumlarda daha yumuşak bir ilerleme karakterini kullanıcısına sunuyor.

Adaptive Dynamics süspansiyon sistemi konforlu bir sürüşle, dinamik kullanım arasında denge oluşturulmasını sağlıyor. Adaptive Dynamics, hızlanma, direksiyon, gaz ve fren tepkilerini sürekli olarak analiz ederken, analiz ettiği verilerle konfor ve kontrolü en üst düzeye çıkarmak için amortisör sertliğini otomatik olarak değiştirebiliyor.

Ayrıca F-PACE'de, sürücünün gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon sertliğini ve süspansiyonun ayar seçeneklerini kişisel tercihlere göre ayarlanmasını sağlayan Configurable Dynamics özelliği de ön plana çıkıyor.

Yeni Pivi Pro

Jaguar F-PACE, bir dizi yeni teknolojiyi destekleyen, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar'ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip. Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekrandan erişilebilirken, basitleştirilmiş menü yapıları, sürücülerin iki dokunuşla ana ekrandan ortak görevlerin yüzde 90'ına erişebilmesine olanak tanıyor. Sürücülerin önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olmak için, F-PACE ayrıca tam ekran navigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 12,3 inç İnteraktif Sürücü Ekranıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel Head-up Display teknolojisi sürücülerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilere en az dikkat dağıtıcı şekilde görüntüleyebilmelerini sağlıyor.

Yeni bilgi-eğlence sistemi standart olarak Apple CarPlay özelliğiyle sunulurken, Bluetooth aracılığıyla aynı anda iki telefonun bağlanmasına olanak tanıyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor.

Aktif Yol Gürültü Engelleme teknolojisi, sürekli olarak yol yüzeyinden gelen titreşimleri izlerken, yolcular tarafından duyulan gürültüyü ortadan kaldırmak için gereken ses dalgalarını da hesaplıyor. Bunun yanında Motor Gürültü Engelleme özelliği konfor hissini daha da artırmak için kabini istenmeyen motor gürültüsünden izole ediyor.

Nanoe iyonizasyonu sürücü ve yolcuya kabin içinde daha steril bir atmosfer sağlarken, özellik etkinleştirildiğinde özel olarak tasarlanmış bir filtre dışarıdaki hava içerisinde bulunan küçük partikülleri, toz ve polen gibi uçucu alerjik maddeleri kendine çekerek yakalıyor.

Geliştirilmiş güvenlik sistemleri

Jaguar F-PACE en yeni gelişmiş sürücü destek teknolojilerinden yararlanıyor. Standart olarak sunulan Premium LED farlar, Hareketli Yön Göstergelerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Adaptif Sürüş Huzmesi, karşıdan gelen araç sürücülerinin gözlerini kamaştırmamak için ışık huzmesini otomatik olarak bölerken karanlıkta daha fazla görüş sağlıyor. Ayrıca Yeni F-PACE'de opsiyonel olarak Pixel LED farlar da tercih edilebiliyor.

Ön ve arkadaki yolcuları araçtan çıkarken yaklaşan bir başka aracın veya bisikletlinin varlığına karşı uyarabilen Clear Exit Monitor'un yanında, Jaguar'ın en yeni 3D Çevresel Görüş Kamerası teknolojisi, otomobille manevra yaparken daha fazla ayrıntı ve gerçek zamanlı görüntüleme seçeneği sunmak için en son kamera teknolojisini kullanıyor.

F-PACE'de sunulan Vale Modu, park görevlisine araç teslim edildiğinde bagaj bölmesine erişim izni vermezken, telefon numaraları veya navigasyon adreslerine ulaşılmasını önlemek için dokunmatik ekranın çalışmasını da engelliyor. Vale Modu açık olduğunda kameralar ve park yardımı gibi yalnızca temel sürücü destek özellikleri aktif olarak kullanılabiliyor.