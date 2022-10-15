Güncellenen Lexus UX 300e 2023'te Türkiye'de! - Son Dakika
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Güncellenen Lexus UX 300e 2023'te Türkiye'de!

15.10.2022 14:35
Güncellenen Lexus UX 300e 2023'te Türkiye'de!

Lexus, markanın ilk tam elektrikli otomobili UX 300e’yi güncelledi.

Lexus, markanın ilk tam elektrikli otomobili UX 300e'yi güncelledi. Elektrikli kompakt SUV modeli Türkiye'de de 2023'ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

UX 300e'de kullanılan yeni batarya sistemi ile menzil öncekine oranla yüzde 40 artarak 450 kilometreye çıktı. 72.8 kWh'lik batarya güncellemesinin yanı sıra UX 300e'nin gövdesinde ve şasisinde değişiklikler yapıldı. Daha iyi sürüş deneyimi ve rafinelik sağlayacak şekilde yenilenen UX, aynı zamanda premium araç müşterisinin önem verdiği şekilde yeni ve geliştirilmiş bir multimedya sistemiyle donatıldı.

Güncellenen Lexus UX 300e 2023'te Türkiye'de!

2020'den bu yana 10 binin üzerinde satılan UX, özellikle Avrupa pazarında kısa zamanda popüler bir model haline geldi.

Tek şarjla 450 km menzil sunan UX 300e, 150 KW (204 PS) güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip. Sürüş deneyimini daha ileriye taşımak adına elektrik destekli direksiyon ve süspansiyon sisteminde değişiklikler yapılarak daha dinamik bir sürüş elde edildi. Aynı zamanda gövde rijitliği artırılan UX, tabana konumlandırılan bataryaların getirdiği düşük ağırlık merkeziyle birlikte eğlenceli bir sürüş sunuyor. Ayrıca UX daha iyi ses yalıtımıyla birlikte daha da sessiz hale getirildi.

Güncellenen Lexus UX 300e 2023'te Türkiye'de!

UX'te yer alan ve daha kolay kullanılan multimedya sisteminde, ekran sürücüye daha yakın olarak konumlandırıldı. 8 inç veya 12.3 inç olarak tercih edilebilen dokunmatik ekranlar yüksek çözünürlüğü ve grafikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni renk ve döşeme seçenekleriyle sunulacak UX 300e, aynı zamanda Lexus Safety System + güncellemeleriyle birlikte daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olacak. Ek özellikler olarak Kavşak Dönüş Asistanı, Acil Direksiyon Desteği, Şerit Değiştirme Destekli Dinamik Radarlı Sabit Hız Kontrolü gibi sistemler yer alacak.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Güncellenen Lexus UX 300e 2023'te Türkiye'de! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güncellenen Lexus UX 300e 2023'te Türkiye'de! - Son Dakika
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