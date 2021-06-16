Üye Girişi
Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de - Son Dakika

Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de

16.06.2021 14:03
Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de, System.String[]

Toyota’nın kapsamlı makyaj operasyonundan geçen E segmentindeki temsilcisi Camry, Türkiye’de 998 bin TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

CARMEDYA.COM – Toyota'nın kapsamlı makyaj operasyonundan geçen E segmentindeki temsilcisi Camry, Türkiye'de 998 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

İlk kez 1982 yılında satışa sunulan Toyota Camry, kısa zamanda büyük beğeni toplarken sayısız ödül kazanmayı da başardı. Global olarak 100'den fazla ülkede satılan Camry bugüne dek 19 milyon adedinde üzerinde bir satış rakamına ulaştı. Yıllık satışları 700 binin üzerinde olan Camry, dünyada en çok satan büyük sedan olmaya devam ediyor.

Camry Hybrid, Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) tasarımı ve mühendislik felsefesinin bir ürünü olarak öne çıkıyor ve 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit elektrikli sistemle birleştirerek 218 HP güç üretiyor.

Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de

Revize edilmiş 18 inç çift renk alaşım jantlara ve yeni dış gövde renklerine kavuşan Camry Hybrid, Türkiye'de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak.

Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9" Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı, tamamiyle elektrikli koltuk, direksiyon ve yan ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar, ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak.

Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de

Tasarım

Camry Hybrid, yenilenen ön tamponu, üst ve alt panjurlarla birlikte dinamiklik ve çok daha prestijli bir tasarımla öne çıkıyor. Kaputtan tampona uzanan orta kısmın genişletilmesi ve tampon köşelerinde yapılan tasarım değişiklikleriyle daha alçak, daha geniş ve daha cesur bir ön bölüm elde edildi. Alt panjur çıtalarının yanlara doğru daha fazla uzatılmasıyla birlikte aracın daha geniş bir duruş sergilemesi sağlandı.

Yeni tasarlanan çift renk 18 inç jantlarla birlikte aracın sportif hissi daha fazla vurgulandı. Ayrıca V şekilli detaylara sahip jantlardaki koyu renkli kollar, çevik ve dinamik duruşu destekliyor. Stop grubunda ise kapsamlı bir renk değişimiyle daha şık bir görünüm elde edildi. Güncellenen Camry Hybrid, Toyota ürün gamında ilk kez kullanılacak zarif Titanyum Gümüş-Gri ve metalik Egzotik Kırmızı renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.

Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de

Yeni teknolojiler

Kabinde konforu, genişliği ve arka yolcu yaşam alanı ile zaten övülen bir iç mekana sahip olan Camry Hybrid, yeni renk ve döşemeleriyle de dikkat çekiyor. Bununla birlikte makyajlanan Camry'nin kabininde daha büyük ve daha yukarıya yerleştirilmiş ve yeni bağlantı özellikleri sunan 9 inç merkezi ekran yer alıyor. Orta konsola yerleştirilmiş yeni dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, daha iyi bir görünüm ve daha kolay bir kullanım sağlıyor.

Dokunmatik ekran, mekanik ve döner düğmelerle birlikte her sürüş şartında kolay kullanım sağlarken, güncellenmiş multimedya sistemi daha hızlı çalışan yazılımla birlikte daha hızlı ekran tepkileri sunuyor. Bununla birlikte Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemleriyle telefonlar kolayca bağlanabiliyor.

Camry Hybrid bu teknolojik güncellemelerle, yeni geliştirilen Bej ve Siyah Premium deri koltuk döşemeleriyle birlikte tercih edilebiliyor. Koltuklarda kullanılan balık sırtı desenleriyle birlikte koltuk havalandırması daha verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de

Toyota Safety Sense Sistemleri

Camry Hybrid, Toyota Safety Sense sistemlerinin son versiyonu ile donatıldı. Bir dizi aktif güvenlik teknolojisiyle birlikte birçok farklı durumda trafik kazalarını önlemeyi veya kazaların şiddetini azaltıyor. Bu yeni özelliklerle birlikte Camry Hybrid her zamankinden daha güvenli hale getirildi.

Modelde Ön Çarpışma Önleyici Sisteme (PCS) yeni özellikler eklendi. Bunlar arasında gündüz önden gelen aracı algılama, Acil Direksiyon Destek Sistemi (ESA) ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem gibi özellikler yer alıyor.

Tam Menzilli Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ile birlikte çalışarak kolayca hızını trafik işaretlerine göre adapte edebiliyor.

Bir diğer özellik olan Şerit Takip Sistemi (LTA) ise aracı yolda ve şeridin ortasında tutarak, gerektiği anda direksiyona güç uygulayarak Camry'nin yoldan çıkmamasını sağlıyor. Yapay zeka destekli LTA sisteminde şeritler daha hassas bir şekilde tespit edilebiliyor ve şerit değişiminin ardından daha hızlı bir şekilde yeniden aktif oluyor.

Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de

Münir Karaloğlu, Türkiye, Makyaj, TOYOTA, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi 14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak 14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış 14:12 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor 14:01 Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti 13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?

Son Dakika Haberleri
14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi
14:28 Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak
14:17 Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı
14:11 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
14:00 Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar
13:49 A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü
13:46 Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım         
14:28
35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu 35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu         
14:24
Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı         
14:18
Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar         
14:01
"Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı         
13:48
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 14:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güncellenen Toyota Camry Hybrid Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement