Güncellenen Türkiye Kovid-19 risk haritası açıklandı - Son Dakika

Güncellenen Türkiye Kovid-19 risk haritası açıklandı

29.03.2021 21:35
Güncellenen Türkiye Kovid-19 risk haritası açıklandı, System.String[]

İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında 58 il çok yüksek riskli (kırmızı), 12 il yüksek riskli (turuncu), 10 il orta riskli (sarı), 1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı.

İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında 58 il çok yüksek riskli (kırmızı), 12 il yüksek riskli (turuncu), 10 il orta riskli (sarı), 1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı ve "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

Üç büyük il kırmızı kategoride

20-26 Şubat tarihlerini kapsayan ve 1 Mart'ta kamuoyuna duyurulan Türkiye Kovid-19 risk haritasında çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride 17 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki il sayısı 58'e çıktı.

Yüksek riskli kategoride daha önce 22 olan il sayısı 12, orta riskli kategoride daha önce 28 olan il sayısı 10 oldu.

Önceki haritada düşük riskli (mavi) kategoride 14 il yer alırken güncellenen haritada bu kategorideki yerini koruyan tek il Şırnak oldu.

Eski haritada düşük riskli kategoride yer alan Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van orta riskli (sarı) kategoriye, Bingöl ve Ağrı yüksek riskli (turuncu), Iğdır ise çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye geçti.

Daha önce açıklanan haritada yüksek riskli (turuncu) kategoride bulunan İstanbul ve İzmir ile orta riskli (sarı) kategorideki Ankara, güncellenen haritada çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Burdur, tüm iller içerisinde risk grubunu düşüren tek il oldu.

Buna göre, önceki haritada çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride bulunan Burdur, güncellenen haritada yüksek riskli (turuncu) kategoriye geçti.

Türkiye, Burdur, Şırnak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güncellenen Türkiye Kovid-19 risk haritası açıklandı - Son Dakika


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