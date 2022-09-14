Araştırma: Hızlı yürüyenler adım sayanlara nazaran daha fazla yarar elde ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Hızlı yürüyenler adım sayanlara nazaran daha fazla yarar elde ediyor

14.09.2022 11:34
Araştırma: Hızlı yürüyenler adım sayanlara nazaran daha fazla yarar elde ediyor

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı ortaya çıktı.

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı ortaya çıktı.

Pine and Lakes'te yer alan habere göre Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hızlı yürümenin yararlarının yalnızca adım saymaktan elde edebilecek faydanın üzerine çıktığı görüldü.

Araştırmacılar, belirli bir dönem içerisinde 78 bin 500 yetişkinin aktivite ve sağlık verilerini analiz etti. Daha hızlı yürüyenlerin, sadece adım sayanlara nazaran çok daha fazla yarar elde ettiği ortaya çıktı.

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, araştırmada bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı görüldü.

Sidney Üniversitesinden Dr. Matthew Ahmadi, "Buradan çıkaracağımız ders, sağlığı korumaya yönelik, insanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir." dedi.

Araştırma JAMA Internal Medicine ve JAMA Neurology adlı hakemli dergilerde yayımlandı.

YORUMLAR
500
Araştırma: Yenilenebilir enerjiye geçiş 2050'ye kadar 12 trilyon dolar kazandırabilir Araştırma: Yenilenebilir enerjiye geçiş 2050'ye kadar 12 trilyon dolar kazandırabilir Araştırma: Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu 5 dakika yürüyüş Araştırma: Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu 5 dakika yürüyüş
Kaynak: AA

Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Hızlı yürüyenler adım sayanlara nazaran daha fazla yarar elde ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:57 Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı
10:53 Gram altının fiyatı düştü! 999 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:40 Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:34:31. #1.11#
SON DAKİKA: Araştırma: Hızlı yürüyenler adım sayanlara nazaran daha fazla yarar elde ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement