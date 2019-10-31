Günde 10 bin kişiye yemek hazırlanan mutfağın kapıları DHA'ya açıldı

ANKARA Şehir Hastanesi'nde 600 kişinin çalıştığı mutfakta, hastalar, refakatçılar ve personel için günde 10 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Süha Şen, Türkiye'nin en gelişmiş mutfaklarından birini kurduklarını söyledi.

Geçen Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankara Şehir Hastanesi'nin mutfağı, ayrı bir binada fabrikaya benzer şekilde kuruldu. 3 bin metrekare alana kurulan ve 600 kişinin çalıştığı dev mutfağı, DHA görüntüledi. 24 saat hizmet verilen mutfakta her gün hasta ve yakınları olmak üzere çalışanlar için 10 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Yaklaşık 2 bin 500 hasta, 2 bin 500 refakatçi ve 5 bin personel için yapılan yemekler, daha sonra servis ediliyor. Ayrıca, Hristiyan veya Musevi vatandaşlar için özel kabul edilen günlerde, ayrı bir menü hazırlanıyor. Hastaların bileklerinde takılı olan bilekliklerdeki karekodların, yemek tepsisinin yanında bulunan karekod ile eşleştirilmesiyle hangi hastaya hangi menünün gittiği de sistemden kontrol ediliyor.

'ÖZEL SERVİSLE GÖNDERİLİYOR'

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Süha Şen, mutfağın son teknoloji ile donatıldığını söyledi. Şen, 600 kişinin vardiya halinde çalıştığı mutfakta hastalar, yakınları ve personel için yemek hazırlandığını söyleyerek, "Hazırlanmış olan yemekler, belli bir süre içerisinde porsiyonlara bölünerek, ilgili hastane bölümlerinin altından özel bir servisle gönderiliyor ve gönderim işlemi tamamlandıktan sonra personel için de ayrı bir yerde dağıtımları yapılıyor" dedi.

'KAREKOD SİSTEMİYLE TARAMA YAPILIYOR'

Şen, hastalara uygun yemeklerin servis edilmesinde de teknolojinin kullanıldığını kaydederek, "Hastaların bileklerinde takılı bulunan bilekliklerdeki karekod sistemiyle taramaları yapılıyor ve o hastaya uygun yemek gitmiş oluyor. Buradaki en önemli özelliklerden birisi de yemeklerin servisinde sıcaklık ve soğukluk değerlerini kaybetmeden zamanında verilmesi. Bu yemeklerin taşınmasında da ayrıca +4 ila +60 santigrat derecede soğuk ve sıcak ayrımı da yapılarak kişilere en sağlıklı bir şekilde verilmeye çalışılıyor. Bunlarla ilgili bakteriyel ve kimyasal analizlerde her zaman yapılıyor" diye konuştu.

Şen, sebze ve meyvelerin doğru bir biçimde yıkanarak servis edilmesi için de sistem kurduklarını belirtti.