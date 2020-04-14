"Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" - Son Dakika
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"Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık"

7 saat önce

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın maske ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı genişleterek günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın maske ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı genişleterek günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" dedi.

Koronavirüs salgının Türkiye'de ilk görüldüğü tarihlerde günde 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan üretimi için seferberlik başlatan TİM, bantları hızlandırdı. Maske seferberliğine günlük 1 milyon hedefi ile başlayan TİM, 15 milyon üretimi aştı. Birlik başkanlarımızla birlikte bugüne kadar ihracatımız için ürettiklerini ve bugünden sonrada sağlık için ürettiklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye sathındaki bütün birlikleriyle beraber günde 1 milyon adet maske üretimi sözüyle seferberlik başlattıklarını vurgulayarak, "Aradan geçen 20 günlük süre içinde ihtiyaçların büyümesinden dolayı, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın maske ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı genişleterek günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" dedi.

Bundan sonraki süreçte ihracatçılar olarak; hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil birlikleriyle birlikte Türkiye'nin ihracatını her şart altında gidermeye hazır olduklarına dikkat çeken Gülle, "Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon üretim gücünün ülkemizin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak kapasitede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün ulaştığımız kapasite gelecekte ulaşabilecek her türlü ihtiyacı karşılayacak güce ve altyapıya sahibiz. Her geçen gün bakanlığımızın ihtiyaçları çerçevesinde daha fazla katarak bu kapasitemizi büyütüyoruz. Türkiye bugün ayda 1,5 milyar adet üretim yapacak kapasiteye gelmiştir. Türkiye'nin üretim gücü tedariki ile birlikte ayda 1,5 milyar adete gitmektedir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak güçte ve sayıdadır" ifadelerini kullandı.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu seferberlikle her vatandaşa maske temini sağlayacak güçte olduklarına vurgu yaparak, hiçbir vatandaşın maskesiz kalmayacağını kaydetti.

(Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:10 Kaynak: İHA

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