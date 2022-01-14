Son dakika haber... GÜNDE 1500 KİŞİ, HASTANE RANDEVUSUNA GELMİYOR - Son Dakika

ERZURUM Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Hakkı Tör, günlük açılan 4 bine yakın randevudan 1500'ünün gerçekleşmediğini söyledi. Randevu alanların yüzde 40-45'inin hastaneye gelmediğini belirten Tör, şikayetlerin önüne geçebilmek için de gece polikliniklerini hizmete açtıklarını söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Tör, 2021 yılı çalışmalarını, düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Yaklaşık 400 bin metrekare kapalı alanı olan, 1572 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesi'nin, salgın döneminde önemli hizmetler verdiğini söyleyen Başhekim Tör, yoğun bakımlara yatışların yüzde 75'ini, Covid yoğun bakımlarına yatışların da yüzde 96'sını Erzurum Şehir Hastanesi'nin yüklendiğini kaydetti. Tör, 1 yılda 1,5 milyon hastanın muayene edildiği hastanenin günlük sirkülasyonunun 6- 7 bin hasta olduğunu açıkladı.

RANDEVU ŞİKAYETLERİ

Vatandaş şikayetine konu olan randevu problemini değerlendiren Başhekim Tör, şöyle konuştu:

"Biz günlük 3 bin 500 ile 4 bin randevu açıyoruz. 3 bin hasta da randevu dışı ve acil servislerde bakılıyor. Toplamda günlük muayene sayımız 6 bin 500 civarı. Açılan bu randevuların 2 bin kadarı il dışından yani komşu illerden Ağrı, Kars, Erzincan, Bayburt, Iğdır, Bingöl'den alınıyor. Ancak alınan tüm randevuların gerçekleşme oranı yüzde 55 ile 60 arasında kalıyor. Yani randevu alan vatandaşlarımız gelmiyor. Açılan 3 bin 500 ile 4 bin randevunun 1500'ü gerçekleşmiyor. Haliyle aslında randevu açılmıyor değil açılan randevular sadece Erzurum'dan alınmıyor; hem il içi hem de il dışı alınan randevulara da riayet edilmiyor. Bu duruma çözüm bulabilmek için gece poliklinikleri açtık. 1 Kasım 2021'den itibaren dahiliye, göğüs hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, radyoloji ve cildiye kliniklerinde randevulu gece polikliniği başlatıldı. Gastroenteroloji ERCP ve endokolonoskopik işlemler için yine gece poliklinikleri açıldı. 1 Ocak 2022 itibarıyla ortopedi ve nöroloji klinikleri için randevulu gece polikliniği başlatıldı. Randevu probleminin temelinde pandeminin devam etmesi, çevre illerden yoğun bir şekilde hasta akışının olması ve alınan randevulara riayet edilmemesi var. Hastane yönetimi olarak bu konuyla özel olarak ilgileniyoruz."

Gece uygulanan poliklinik hizmetleriyle Erzurum içinden gelen randevuları alabileceklerini kaydeden Başhekim Tör, sorunun çözümü için "Randevu alıp da gelemeyenler bunu bildirirse bu şikayetler de ortadan kalkar" dedi.