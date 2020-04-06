Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı - Son Dakika
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Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı

6 saat önce

Koronavirüs salgını sonrası tüm Türkiye'de uzaktan eğitime geçildi.

Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı, System.String[]

Koronavirüs salgını sonrası tüm Türkiye'de uzaktan eğitime geçildi. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde de günde 16 bin öğrenciye uzaktan eğitim verildiğini söyleyen Uzaktan Eğitim Birimi Direktörü Ergün Akgün, "Bu eğitim sistemi, olağanüstü durumların dışında da önümüzdeki dönemde daha önemli hale gelecek. Günümüz dünyasında her şeyi bilen değil alanında uzman bireylere ihtiyaç var" dedi.

Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle dersler online platforma taşınırken, uzaktan eğitim sistemlerinin altyapısı da bir hayli önem taşımaya başladı. Derslerin etkileşimli ilerlemesi, öğrencinin dilediği zaman ders aldığı öğretim üyesine soru sorması ve ders için gerekli materyallerin kullanılabilmesi gibi konular, başarının anahtarı olarak görülmekte. Günde 16 bin öğrencinin kullanabildiği ve haftalık 2 bin 500 dersin verildiği Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi'nin Direktörlüğü'nü yapan Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, online eğitime ilişkin bilgi verdi.

"UZAKTAN EĞİTİM DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK"

Olağanüstü durumlarda alternatif oluşturmak adına uzaktan eğitim sistemlerinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, "Uzaktan eğitim sadece bu gibi ekstrem durumların dışında önümüzdeki dönemde daha da önemli hale gelecek. Artık günümüz dünyasında her şeyi bilen değil alanında uzman bireylere ihtiyaç var. Dolayısıyla birey artık ihtiyaç duyduğu bilgiye hızlı bir şekilde MOOC'lar (kitlesel açık çevrimiçi ders) aracılığıyla ulaşabilmektedir. Bu noktada MOOC'larda öğrencilerin ilerleyişine ve öğrenme hızına bağlı olarak bireyselleştirilmiş öğrenme ortamı sunarak daha etkili ve verimli öğrenme deneyimlerini sunacağız. Tüm bu durum göz önünde bulundurulduğunda çevrimiçi öğrenme ortamlarının en az yüz yüze öğrenme ortamları kadar önemli hale geleceğini söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİYİ 360 DERECE DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN"

Bahçeşehir Üniversitesi olarak 'itslearning' öğrenme yönetim sistemi ve 'Adobe Connect' sanal sınıf sistemini bütünleştirici bir tasarımla öğrenciye sunduklarının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, "Bu sistemlerimiziçevrimiçi derslerin yanı sıra yüz yüze derslerimizde de öğrenme ve öğretimi destekleyici araçlar olarak uzun yıllardır kullanmaktayız. "Itslearning" platformu içerisinde öğretim üyeleri;yazılı materyal, görsel materyal, video, ses dosyası vb. tüm dijital materyallerini öğrencilerle paylaşabilmekte, öğrenciyi 360 derece değerlendirebilecek ölçme-değerlendirme araçlarını kullanabilmekte, öğrenciye bireysel olarak geribildirim verebilmekte ve öğrenci ile iletişim kurabilmektedir. Öğretim üyesi kamera ve mikrofon aracılığıyla öğrencilere ulaşarak hazırladığı sunuyu ya da bir yazılımda hazırlamış olduğu çizim gibi yüz yüze derste kullandığı tüm içerikleri öğrenciler ile paylaşabilmektedir. Öğrenciler de yine kamera ve mikrofonlarını aracılığı ile yüz yüze derste olduğu gibi hem birbirlerini hem de öğretim elemanı ile etkileşim kurabilmektedirler. Dersin ardından ilgili derse ait video kaydını da öğrencilerimiz izleyerek dersi tekrar etme imkanına sahip oluyorlar ya da herhangi bir nedenden dolayı derse katılamaması durumunda kayıtlar sayesinde dersin anlatımını takip edebiliyor" diye konuştu.

"SİSTEMİN GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bu süreçte öğrenme yönetimi sisteminin öğrencinin içeriğe hızlı ve kolay bir şekilde ulaşması açısından önem arz ettiğini ifade eden Akgün şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğiniz video konferansın dışında da öğrenme deneyimini devam ettirebilmek için de bir öğrenme yönetim sitemine ihtiyaç var. Bu anlamda bizler "itslearning" ile öğrencilerimizin öğrenme deneyimini zenginleştirmeye çalışıyoruz. Burada da yine birçok ücretli ve ücretsiz alternatif var. Fakat bu sistem için de en önemli hususlar; güvenlik, destek ve altyapı. Ücretsiz alternatiflerde özellikle güvenliği sağlamak noktasında yetersiz kalındığını yakın zaman örnekleri ile görebiliyoruz. Bu sistemler öğrenciye ait birçok özel verinin tutulduğu yerlerdir. Dolayısıyla bu sistemlerin olabildiğince yüksek güvenlik önlemleri ile dolu olması gerekir."

Sistem sayesinde öğrencilere kamera ve mikrofon yetkisi verildiğini karşılıklı görüntülü ya da 'sohbet/chat' alanı ile yazılı iletişim kurduklarını söyleyen BAU Uzaktan Eğitim Birimi Direktörü Akgün, sistemin daha fazla kişiye ulaşabileceğini söyledi. Akgün, "Bunun için sağlam bir teknik altyapı ve iyi bir ekip gerekli. Bu ikisi de bizde mevcut. Ancak elbette niceliksel olarak daha çok öğrenciye ulaşmak daha çok öğrencinin öğrenmesine katkı sağlamak olarak düşünülmemeli. Derslerin doğru bir şekilde tasarlanması her zaman ilk adımdır. Ayrıca yalnızca öğrencilerimize değil diğer bireylere ulaşmak için MOOC olarak adlandırdığımız kitlesel açık çevrimiçi derslerimiz mevcut. İsteyen herkes bu sisteme kayıt olarak ders alabilmektedir" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDA DENEYİMLİ"

BAU öğrencilerinin okula ilk başladığı gün bu sistemlere mobil cihaz ve PC üzerinden ulaşabilmekte olduğunu ve bu sistemi kullandıklarını belirten BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise şunları söyledi:

"Akademisyenlerimiz geliştirdikleri içerikleri ve tüm ders kaynaklarını öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrencilerimize açmaktadır. Senkron ve asenkron işlenen uzaktan eğitim dersleri de programlarımızda mevcut olduğu için öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bu konuda deneyimli. Bununla birlikte, tüm akademisyenlerimizin var olan sistem bilgilerini güncellemek ve dijital pedagojiye göre daha etkin ders tasarımlarını gerçekleştirmeleri için eğitimler yapılmıştır. Tüm kampüslerdeki yarı zamanlı/tam zamanlı öğretim üyelerimize eğitimlerle birlikte süreçte yardımcı olacak kaynaklar hazırlanmış olup eğitim sonrası kendilerine iletilmiştir. Tüm öğrencilerimiz için de ek kılavuzlar hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra devam eden online eğitim süreçlerimiz ile birlikte; öğrencilerimizin kariyer, psikolojik ve sosyolojik gelişimlerine destek olmak amacıyla, öğrenci kulüplerimiz aktif şekilde planlamalarına sosyal medya üzerinden online devam etmektedir. Bununla birlikte bireysel psikososyal desteğimizi de online ortamda psikologlarımız aracılığı ile veriyoruz. Alanlarında uzman kişiler ile birlikte online seminerler ve konferanslar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki tüm gençlerimiz için sosyal sorumluluk kapsamında ek eğitimler veriyoruz."


Bahçeşehir Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:58 Kaynak: DHA

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