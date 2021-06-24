Üye Girişi
Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı - Son Dakika

Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı

24.06.2021 11:46

Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı Aşılama çalışmalarını hızla sürdüren sağlıkçılar kent genelinde vatandaşın ayağına kadar gidip aşılarını yapıyor Korona virüsle etkin mücadele sergileyen Aksaray'da günlük yaklaşık 2 bin 600 kişi aşılanırken, yaklaşık 420...

Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı

Aşılama çalışmalarını hızla sürdüren sağlıkçılar kent genelinde vatandaşın ayağına kadar gidip aşılarını yapıyor

AKSARAY - Korona virüsle etkin mücadele sergileyen Aksaray'da günlük yaklaşık 2 bin 600 kişi aşılanırken, yaklaşık 420 bin nüfusa sahip kentte nüfusun 3'te 2'si aşılandı. Sağlık Müdürlüğü kurduğu mobil sağlık ekipleriyle de vatandaşın ayağına kadar giderek aşısını yapıyor.

Korona virüsle etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray'da aşı uygulama çalışmaları da aralıksız ve hızla devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastane, aile hekimliği, sağlık ocağı gibi yerlerin dışında oluşturduğu mobil ekiplerle de kapı kapı gezerek vatandaşları aşılıyor. Yaklaşık 420 bin nüfusu sahip kentte nüfusun 3'te 2'si aşılanırken, günde yaklaşık 2 bin 600 kişiye aşı yapılıyor. 12 bin işçinin çalıştığı Aksaray Organize Sanayi Bölgesine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 ayrı mobil aşı ekibi fabrikalarda çalışan personeli bir bir aşılıyor. Hastaneye gidemeyen, engelli, özel durumu olan tüm vatandaşlara da ulaşan mobil aşı ekibi vatandaşın ayağına kadar gidip aşı yapıyor.

"Aksaray üzerine düşeni en güzel şekilde yaptı"

Aşılama çalışmalarının çok iyi bir seviyede ilerlediğini belirterek sağlık personelinin aralıksız çalıştığını vurgulayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Aksaray'da aşılama çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz bir günde 2 bin 600'ün üzerinde Sağlık Müdürlüğümüz aşı yaptı. Biz aile hekimlerimizle birlikte bir toplantı yaptık bundan önce. Aşı vurmada Aksaray aslında ortalamaların üzerindeydi, bir ara ortalamanın altına düştü. Ama Sağlık Bakanlığımızın görsel olarak yayınladığı aşının mutlaka olunması gerektiği çalışmalar, görseller, temkinler ve paylaşımlardan sonra Aksaray'da da çok ciddi anlamda vatandaşlarımız aşıya ilgi gösterdi. Şu anda Aksaray'da aşı olma ile ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti kalmadı. Sağlık çalışanlarımız, aile hekimlerimiz her yerde vatandaşlarımızın sırası geldiğinde gidip aşılarını vurabilirler. Vaka sayısında da gerçekte çok çok azaldı vakalarımız. İnşallah en kısa sürede maviyi de göreceğiz. Vaka sayıları da sıfıra düşmüş olacak. Bu anlamda da Aksaray üzerine düşeni en güzel şekilde yaptı. Şu anda biz yaklaşık olarak Aksaray nüfusunun 3'te 2'sine yakınını aşılamış olduk. Bu hızla gidersek kısa sürede Aksaray'ın tamamını aşılamış olacağız" dedi.

"Sağlık ekipleri ayağımıza kadar geldi"

Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada işçi olarak çalışan Muharrem Acar (41), "Sağlık ekipleri ayağımıza kadar geldi. Herkesin aşı olmasını rica ediyoruz. Hiçbir sıkıntı sorun olmuyor, her şey gayet sağlıklı ve güzel. Bu hastalıktan kurtulmak için, ülkemiz için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi. Aile hekimliğinde aşısını yaptıran Tamer Çağlak da, "Şu an aşımızı olduk. İllaki devletimiz bunu önerdiyse aşıyı olacaksın yani" derken, hastanede aşısını yaptıran Mustafa İsmik (44), "Korona aşısının ikisini de vurdurdum. Devletimizden Allah razı olsun bu imkanı bize sağladı. Bütün halkımızdan da aşılarını yaptırmasını isterim. Biran önce rahat günlere kavuşmamız için bu aşılarımızı günü geldiğinde vurulalım" diye konuştu. Fabrikada işçi olarak çalışan Hürü Yumuşak da, "İnşallah bu hastalıktan kurtulacağız bu aşılar sayesinde. Çok mutluyum, aşıdan da korkmuyorum. Herkese de tavsiye ederim çünkü bu hastalık gitsin Türkiye'den" dedi. Bir diğer fabrika personeli Saniye Kaya ise, "Aşı yapmak için Sağlık Bakanlığından iş yerimize kadar geldiler. Teşekkür ederim. Herkesin vurulmasını da isterim" ifadelerini kullandı.

Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı
Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı
Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı
Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Aksaray, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz 11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı 11:30 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı 11:04 Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı 10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim         
12:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi         
12:21
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:00:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günde 2 bin 600 kişiye aşı yapılan Aksaray'da nüfusun 3'te 2'si aşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement