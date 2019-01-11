Günde 2 Öğün Mamasını Ağzında Poşetle 9 Yavrusuna Taşıyor

Günde 2 öğün mamasını ağzında poşetle 9 yavrusuna taşıyor Ağzındaki mamayı metrelerce yavrularına taşıyan köpeğin annelik şefkati görenleri duygulandırıyorZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 9 yavrusu olan bir köpek, işyeri sahibi Sonay Özkan'ın poşete koyduğu mamaları ağzıyla...

Günde 2 öğün mamasını ağzında poşetle 9 yavrusuna taşıyor

Ağzındaki mamayı metrelerce yavrularına taşıyan köpeğin annelik şefkati görenleri duygulandırıyor



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 9 yavrusu olan bir köpek, işyeri sahibi Sonay Özkan'ın poşete koyduğu mamaları ağzıyla metrelerce uzaklıktaki yuvasına taşıyor.

Kilimli ilçesinde bir fotoğraf stüdyosunun sahibi Sonay Özkan, kış şartları dolayısıyla sokakta yaşayan hayvanları işyerine alarak beslemeye başladı. Sokak köpeklerine işyerinin bir bölümünde battaniyelerle yatak yapan Özkan, üç gün önce işyerine gelen bir köpeğin işyerinin önüne koyduğu mama kutusunu alıp gitmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Köpeğin günde iki kez gelmesiyle birlikte meraklanan işyeri sahibi, takip ettiği köpeğin mamaları 9 yavrusunun bulunduğu yuvaya taşıdığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine köpeğe daha çok sahip çıkmaya çalışan Özkan, çevresinin 'Köpekleri burada besleme' diye tepki göstermesine rağmen bundan vazgeçmedi. Özkan, işyerine gelen köpeğe verdiği mamayı ağzıyla taşımasını cep telefonu kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

'Günde iki kez mama almaya geliyor'

Günde iki kez poşete koyduğu mamaları köpeğin önüne bırakan Sonay Özkan, köpeğin mamaları ağzıyla yuvasına taşımasının anlatılmaz bir mutluluk verdiğinin altını çizdi. Özkan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Havalar soğuyunca biz beslemek istesek de çevreden bazı tepkiler alıyoruz. Köpekler de kapıyı açarak içeriye giriyorlar. Biz de besliyoruz. Arkadaşlar mama, yemek getiriyor. Sokaktaki köpeklere yemek vermeye çalışıyoruz. Üç dört gün oldu. Beslediğim köpeklere mama vereyim dedim. Bir dondurma kutusuna da mama koymuştum. Kapının önüne bırakmıştım. İlk gün kutuyu aldı gitti. Şaşırdım tabi, ikinci gün tekrar yine dondurma kabıyla dışarıya mama koydu. Ben de şüphelendim 'bu köpek bu mamaları birine getiriyor' diye düşündüm. Bu sefer tabi dondurma kutuları bitince poşete koydum ve öyle aldı gitti. Dün akşam kameraya çekebildik. Akşam arabayla giderken baktım ki hayvan poşeti ağzıyla yırtıp yavrularına yedirdi. Çok duygulandık, tabi insan üzülüyor. Bu sabah iki sefer geldi. Artık alıştı, mamasını verdik ve gitti. Günde sabah akşam geliyordu. Dün akşamüzeri bir sefer geldi. Günde 2-3 sefer de oluyor bazen. Hayvan bir şekilde yavrularını doyurmaya çalışıyor."

Özkan, ziyaret ettiği yuvada yavru köpekleri severek sahip çıkmaya çalıştığını, kış şartlarında sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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