Son Dakika Haberleri: Günde 20 Dakika Doğada Olmak Stresi Azaltıyor

Günde 20 Dakika Doğada Olmak Stresi Azaltıyor

46 dakika önce

Bilim insanları, en az 20 dakika doğayla baş başa kalmanın stres seviyesini düşürdüğünü belirledi.

Günde 20 Dakika Doğada Olmak Stresi Azaltıyor, System.String[]
Bilim insanları, en az 20 dakika doğayla baş başa kalmanın stres seviyesini düşürdüğünü belirledi.

ABD'nin Michigan Üniversitesinden bilim insanları, sonuçları "Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlanan araştırmada haftada en az 3 gün, 20 dakika doğada zaman geçiren kişilerde kortizol stres hormonu seviyesinin belirgin şekilde azaldığını tespit etti.

Araştırmacılar, bir grup yetişkinle gerçekleştirdikleri deneyde, katılımcılardan 8 hafta boyunca, haftada en az 3 gün kendi belirledikleri aralıklarda ve sürelerde doğada zaman geçirmelerini istedi.

Katılımcıların doğada geçirdikleri sürede aerobik egzersizler yapmaları, telefon kullanmaları, internette ve sosyal medyada zaman geçirmeleri, bir şeyler okumaları veya başkalarıyla konuşmaları yasaklandı.

Araştırmacılar, 8 haftanın ardından test ettikleri katılımcılar arasında en az 20 dakika doğayla baş başa kalanların kortizol seviyelerinin belirgin şekilde düştüğünü tespit etti.

En verimli sonucun 20 ila 30 dakika arasında alındığı, 30 dakikayı aşan sürelerin ise kortizol seviyesini giderek düşürdüğü kaydedildi.

Araştırmaya önderlik eden Michigan Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mary Carol Hunter, araştırmanın, doktorları stres mağduru hastalara doğayı "ilaç" olarak tavsiye etmeleri için yeterli bilimsel temeli sağladığı kadar "uygun doza da işaret ettiğini" vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:20 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Güncel
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