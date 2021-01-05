Günde 3 ton süt işleniyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile faaliyete geçirilen süt toplama merkezlerinde, günlük 100 üreticiden toplanan 3 ton süt işlenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticilerine destek olmaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren süt üreticilerine desteklemek amacı ile Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile hizmete giren süt toplama merkezleri de faaliyetlerini sürdürüyor. Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde, hizmete sunulan süt toplama merkezlerinde her gün 100 üreticiden süt toplanarak işleniyor. Mevsim dolayısıyla günlük toplanan süt miktarı 3 ton civarında gerçekleşirken, bu miktar yaz aylarında 5 tonu geçiyor.

Başkan Ataç: "Süt üreticilerini elimizden geldiği ölçüde destekliyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, süt üretiminin önemine vurgu yaptı. Süt üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Ataç, "Sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için büyük önemi olan süt, üretim sektörü açısından da önemli bir yere sahip. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler, sütün faydalarının kavranması, süt tüketimini daha da artırılması için ciddi çalışmalar yürütüyor. Biz de kentimizde bu anlamda çalışmalar sürdürüyor, süt üreticilerini elimizden geldiği ölçüde destekliyoruz. S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliğimiz neticesinde, Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz süt toplama merkezlerinde, 100 üreticimizin sütleri toplanıyor. Bu üç merkezde günlük olarak 3 ton süt işleniyor ve üreticimizin emeği, kazanca dönüşüyor. Yaz aylarında toplanan süt miktarı 5 tona kadar çıkıyor. Üreticilerimizin sırtındaki yük, artan üretim maliyetleri gün geçtikçe ağırlaşırken, onlara gereken desteği elimizden geldiğince vermeye gayret ediyoruz. Üretimin ne denli değerli olduğunun bilinci ile üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR