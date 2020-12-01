Günde 300 bin maske üreterek, yurt dışına ihraç ediyorlar - Son Dakika

BARTIN'da faaliyet gösteren maske üretim atölyesinde 3 vardiya ile günde 300 bin maske üretimi yapılarak, yurt dışına ihraç ediliyor.

Bartın'da Şiremirçavuş Mahallesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binayı kiralayan Bahattin Çalışır, Seyhan Yalçın ve Hüseyin Kalaycı yapılan tadilatın ardından 1 ay önce maske üretimine geçti. 3 vardiya halinde 30 personelin istihdam edildiği atölyede, 3 katlı maskeler üretiliyor. Günde 300 bin maske üretiminin yapıldığı atölyede yeni gelecek makinelerle çocuk bezi, ıslak havlu ve kadın pedi üretimi de yapılacak. Atölyede üretilen maskeler Almanya, Fransa, İsviçre, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gönderiliyor.

PANDEMİ BİTSE BİLE MASKE ÜRETİMİ DEVAM EDECEK Bahattin Çalışır, 1 ay önce faaliyete başladıklarını belirterek, "Şu anda 30 personelimiz çalışıyor ama bu sayıyı artıracağız. 3 katlı medikal maske üretimini gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde maskelere çok fazla ilgi var ama bizler pandemi bitse bile maske üretimimizi sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte çocuk bezi, ıslak havlu, kadın pedi hatta peçete ve tuvalet kağıdı üretimi de yapacağız. Şu anda maskelerimizin yüzde 70'ini yurt dışına gönderiyoruz" dedi.