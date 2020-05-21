Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor - Son Dakika

Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla bugün açılıyor. 30 bin metrekare büyüklüğündeki hastanede, günde 35 bin hastaya hizmet verilecek.

Bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde hastane ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı.

JAPONYA BAŞKANI TELEKONFERANSLA KATILACAK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün yapılıyor. Hastanenin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve telekonferansla Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla yapılacak. Açılış törenine katılacak olanlar, hastaneye tek tek kimlik kontrolü ile alındı. Erdoğan tören öncesi hastanede incelemelerde bulundu.

30 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

1 GÜNDE 35 BİN KİŞİYE HİZMET VEREBİLECEK

Açılışta ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz aldı. Hastanenin 1 günde 35 bin kişiye hizmete verebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şu ifadelerini kullandı: "Dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alıyor. Bu sadece sağlık kompleksi değil her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşuyor. 90 ameliyathaneye sahip. Bu hastane bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek kapasitede. Dünyanın en büyük sismik özelliğini taşıyor. Böylece deprem gibi durumlarda bile tüm hizmetler kesintisiz devam edecektir.

"SALGINLA MÜCADELEDE YÜKÜ BU HASTANELERİMİZ OMUZLADI"

2016 yılından itibaren 10 tane şehir hastanemiz hizmete geçmiştir. 6 şehir hastanemizin çalışmaları devam etmektedir. Şehir hastanelerimiz günlük ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Covid-19 ile bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk. Yeni dönemde fonksiyonel yapısıyla farklılık gösteren, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, birer müstesna kurumlar olacaktır. Ülkemizi uluslar arası turizm v eğitim anlamında önemli bir destinasyonu olacaktır. Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır."

Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
Şehir Hastanesi, Sakura, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:20 

Son Dakika Sağlık Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor - Son Dakika

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