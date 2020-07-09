Günde 450 TL'ye koyun kırkıyorlar - Son Dakika

Günde 450 TL'ye koyun kırkıyorlar

Hakkari-Van sınırındaki Nebırnav Yaylası'na yerleşen göçerlere ait koyunları kırkmak için Siirt'ten gelen 11 kişilik grup, günlük kişi başı 450 TL karşılığında koyun kırkıyor.

Hakkari- Van sınırındaki Nebırnav Yaylası'na yerleşen göçerlere ait koyunları kırkmak için Siirt'ten gelen 11 kişilik grup, günlük kişi başı 450 TL karşılığında koyun kırkıyor.

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Siirt'ten Hakkari'ye göç eden göçerler, sıcaklıkların artmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı. Göçerler; koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yapılan kırkma işleminin telaşını yaşıyor. Hayvanlarının yünlerini kırkmak ve bakımlarını yapmak için Siirt'ten özel ekip getirildi.


Siirt'ten gelen 11 kişilik ekip, "kırklık" ismi verilen özel makaslarla 3 dakikada bir koyun kırkarken, her bir kişi ise günlük 450 TL yevmiye ile çalışıyor. Göçerlere ait koyunları yılda bir kez kırkan gruptaki her kişi, günde ortalama 100 koyun kırkabiliyor.


Havaların ısınmaya başlamasıyla koyunların daha rahat etmeleri için yapılan kırkma işleminde besiciler de kırkma işine yardım ediyor. Abdurrahman Somuncu isimli şahıs, Siirt'ten geldiklerini belirterek, "Hakkari'nin Nebırnav Yaylası'nda koyun kırkıyoruz. Biz 11 kişilik bir grubuz. İşimizi seviyoruz ve yevmiyeciyiz. Bu işi bizden başka kimse yapmıyor. Daha önce Kato Dağı tarafındaydık. Orada işimizi bitirdik, şimdi de buradayız. Kuzu kırkma işini de biz yapıyoruz. Çok zor bir iş. Koyun yaylalara çıktığında yünün içine toprak karışıyor. Yine de 1 ile 3 dakika arasında bir koyunu kırkıyoruz. Günlük 450 TL yevmiye ile çalışıyoruz. Her birimiz günde 100 koyun kırkıyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Hakkari, Siirt, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Günde 450 TL'ye koyun kırkıyorlar - Son Dakika
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