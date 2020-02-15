Günde 5 köyün yolunu açıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günde 5 köyün yolunu açıyorlar - Son Dakika

Günde 5 köyün yolunu açıyorlar

6 saat önce

AĞRI'da, İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.

Günde 5 köyün yolunu açıyorlar, System.String[]

AĞRI'da, İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede ekipler, günde 5 köy yolu açıyor.

Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy yolu ile 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma yapıyor.

Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreye, kırsalda yer yer 1 metreye kadar ulaştığı kentte, ekipler günde 5 köy yolunu ulaşıma açabiliyor.

Bazen bir köyün yolunu günde 2-3 kez açmak zorunda kalan ekipler, bir taraftan zorlu kış şartları bir taraftan da arazi koşullarıyla mücadele ediyor.  Kepçe operatör Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz. Tipi ve fırtına da etkisini gösteriyor. Gün içinde beş tane köy yolunu açtık. Hala kapalı olan köy yolları var" dedi.


Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
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