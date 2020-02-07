Günde 5 milyon ekmek israf oluyor: En çok israf lokantalarda

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye'de günde ortalama 5 milyon ekmeğin israf olduğunu ifade ederek, yapılan denetimlerde en çok israfın lokantalarda gözlemlendiğini söyledi.



Dünyada birçok ülkede kıtlık yaşanırken, Türkiye'de ise günde yaklaşık 91 milyon ekmek üretiliyor. Bu ekmeklerden 5 milyonu ise tüketilmeden israf ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ekmek israfının önüne geçilmesinin ülke ekonomisi açısından da önemli olduğuna değinerek, denetimlerde en çok ekmek israfı yapılan yerlerin lokantalar olduğunun altını çizdi.



Ekmeğin nasıl israf edilmeden muhafaza edilmesi gerektiğinden bahseden İbrahim Sağlam, "Ekmek israfının önlenmesi için; ekmeğin evlere ve kurumlara ihtiyaçtan fazla alınmaması, toplu yemek yenen yerlerde ekmeğin üstü kapalı veya ambalajlı olarak sunulması, ekmeğin sofralara tüketilecek kadar ve ince dilimler halinde konulması, fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek üretilmemesi, bayatlamış ekmeğin uygun yöntemlerle yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi, ekmeğin hayvan beslenmesinde kullanılmaması veya fırınlarda satılmayıp ertesi gün kalan ekmeklerin ücretsiz ya da daha düşük fiyatla ihtiyaç sahiplerine verilmesi, ekmeğin doğru yöntemlerle muhafaza edilmesi gibi önlemler ilk olarak akla gelmektedir. Ekmeğin doğru yöntemlerle muhafazası içinse; gün içinde tüketilecek ekmeğin kapaklı ekmek kutusu, gıda dolabı veya poşet içinde serin, karanlık ve kuru ortamda saklanması gerekir ve kesinlikle açıkta bırakılmamalıdır. Bir kaç gün tüketilmeyecek ekmekler, buzdolabının soğutucu veya derin dondurucu kısımlarında, kilitli buzdolabı poşetlerinde saklanmalıdır. Sıcak havalarda küflenmeyi önlemek için ekmeğin buzdolabında saklanması tercih edilebilir, Ambalajlı ekmeklerden birkaç dilim alındıktan sonra kalan dilimler ambalajı kapatılarak saklanmalıdır" dedi.



"Lokantalarda ciddi ekmek israfı göze çarpıyor"



Lokantalarda ekmek israfının daha çok olduğuna değinen Sağlam, şunları söyledi:



"TMO'nun rakamlarına göre Türkiye'de günde 90,9 milyon, yılda ise 33,2 milyar ekmek üretilmekte ancak tüketim ise günde 86 milyon, yılda 31,4 milyar adetle sınırlı kalmaktadır. Yani bu durumda kaba bir hesapla günlük 5 milyona yakın ekmek israf edilmektedir. İsraf, ekmeğin üretim veya tüketim sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilmektedir. Üretilen ekmeğin bir bölümü daha satılmadan fırınlarda, bir bölümü de evlerde veya toplu yemek yenilen yerlerde satın alındıktan sonra tüketilemeyerek israf edilmektedir. Gıda denetimlerimiz sırasında görmekteyiz ki özellikle lokantalarda ciddi bir israf göze çarpmaktadır. Dönerciler, kebapçılar, servislerin altına üstüne lavaş, pide gibi bol miktarda ekmek koyup getirerek tüketilmeyen büyük bir kısmının israfına sebep olmaktadırlar. Ekmeğin israf edilmesinin gerek inancımızda ve gerekse kültürümüzde hoş görülemez davranışlardan biri olduğu herkes tarafından kabul edilmekte ancak bu durumun kötü niyetten ziyade ihmal, bilgisizlik ve dikkatsizlikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak; çöpe atılan her dilim ekmekle; milli servetimiz, doğal kaynaklarımız, emeğimiz ve geleceğimiz heba olmaktadır. Yüz milyonlarca insanın aç uyuduğu ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bir dünyada ekmeğimizi, emeğimizi ve geleceğimizi israf etmeyelim." - SAMSUN