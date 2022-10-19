Günde 5 saat ve daha az gece uykusu 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Günde 5 saat ve daha az gece uykusu 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebilir

19.10.2022 17:26
Günde 5 saat ve daha az gece uykusu 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebilir

Yeni bir araştırmada, 5 saat ve daha az gece uykusunun 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebildiği tespit edildi.

Yeni bir araştırmada, 5 saat ve daha az gece uykusunun 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebildiği tespit edildi.

CNN'in haberine göre, bilim insanları, gece uykusunun 50 yaş ve üzerinde olanlara etkisine dair bir araştırma yaptı.

Bu kapsamda, İngiltere'de 25 yıl boyunca herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 50 yaşındaki yaklaşık 8 bin kamu çalışanı incelendi.

Araştırmaya göre, 50 yaş grubunda gece 5 saat ya da daha az uyuyanlarda, 7 saat ve daha fazla uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla kronik hastalık gelişebildiği görülürken, bu oran 60 yaş grubunda yüzde 32, 70 yaş grubunda ise yüzde 40 oldu.

Bilim insanları, gelişen kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, depresyon, bunama, zihinsel bozukluklar, parkinson ve artrit olduğuna işaret etti.

Uzmanlar, yatmadan önce kafein, alkol ve fazla yemek yemekten kaçınmayla gün içerisinde egzersiz yapmanın uyuyamama sorununu azaltabileceğini kaydediyor.

Önceki araştırmalarda, 7 saat ve ya daha az uyuyan yetişkinlerde tansiyon ve obezite geliştiği de ortaya konmuştu.

Araştırmanın sonuçları, PLOS tıp dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İran'dan İngiltere'ye yaptırım kararı Son dakika haberleri | İran'dan İngiltere'ye yaptırım kararı Elazığ haberleri: Özgür Özel, Bartın'daki Maden Faciası İçin Kurulacak Araştırma Komisyonunda Görevlendirilen CHP Milletvekillerini Açıkladı Elazığ haberleri: Özgür Özel, Bartın'daki Maden Faciası İçin Kurulacak Araştırma Komisyonunda Görevlendirilen CHP Milletvekillerini Açıkladı İran'dan İngiltere'ye 'yaptırım' yanıtı İran'dan İngiltere'ye 'yaptırım' yanıtı

Araştırma, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günde 5 saat ve daha az gece uykusu 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Günde 5 saat ve daha az gece uykusu 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement