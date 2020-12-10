Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak - Son Dakika

Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak

10.12.2020 17:19

Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan katı atıp tesisine getirilen günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimine başlanılacak.

Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak

ADIYAMAN - Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan katı atıp tesisine getirilen günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimine başlanılacak.

Daha önceden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Baraj Göleti yakınlarında tarım arazisi üzerine kurulan vahşi depolama tesisinin su kaynaklarına, doğaya zarar vermesi aynı zamanda kötü kokuların gelmesinden dolayı Türkiye Petrolleri Mahallesi üst kısmına Adıyaman Belediyesi tarafından yaptırılan katı atık tesisine çöp depolanmaya başlandı. Doğaya zarar vermeyecek şekilde faaliyet gösterecek olan katı atık tesisine günlük 500 ton çöp bırakılmaya başlandı.

Yapımı tamamlanan tesisi belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensuplarıyla birlikte gezip, incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi.

Tesis hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, "30-40 Yıldır Adıyaman için büyük bir sıkıntı olan vahşi depolama dediğimiz bir yöntem ile çöplerimiz depolanıyordu. Maalesef bu yöntemle barajın kenarında hem çevre kirliliği açısından hem insan sağlığı açısından hem de küresel ısınması açısından ciddi bir riskti. Bu bugün hakikatten Adıyaman için benim düşündüğüm en önemli yatırımlardan bir tanesidir. Yaklaşık 50 milyonluk bir yatırım. Burada bir depolama sistemi, bir ayrıştırma sistemi var, fermantasyon sistemi var. Bunlar ayrıştırılarak organik ürünler bir tarafa alınarak burada enerji elde ediliyor. Tabi bunlar işin birinci basamağı. İkinci basamağı ise bizler sıfır atık dediğimiz evden itibaren ayrıştırmaya da girdiğimiz zaman çok daha temiz bir Adıyaman, çok daha sağlıklı bir Adıyaman düşüncesindeyiz" dedi.

Daha sonra konuşan katı atık depolama tesisini inşa eden yüklenici firma yöneticisi Siyami Öztürk ise, "Hızlı bir şekilde enerji üretmek için düzenli sahamıza çöplerimizi alıyoruz. İnşallah 10 gün sonra elektrik üretme durumuna geleceğiz. Ünitelerimiz geldi, 15-20 gündür kurmuşuz. Şuanda tesisimiz üretim yapma konumuna geldi. Yaklaşık 235-240 ton civarlarında çöp çıkıyor. Eski sahadan da buraya çöp taşıyoruz orayı rehabilite edelim diye. Mevcut olan sahadan da yaklaşık 250 ton çöp taşıyoruz. Şuanda sahamıza 500 ton çöp geliyor. Bunu düzenli depolama sahamıza sermek suretiyle artık yavaş yavaş üzerini de kapattık, belirli bir seviyeye geldi, kapayarak gidiyoruz. Gaz borularımızı döşedik. 15 Gün sonra inşallah devreye alacağız, denemelerimiz başlayacak, elektrik üretim denemeleri. Yaklaşık 9 bin 500- 10 bin hanenin elektriğini karşılayacak durumda. İnşallah ileriki yıllarda ayrıştırma tesisimizde devreye girerse, ilçelerinde çöpleri buraya gelecek oralardan da 150 ton çöp bekliyoruz. İkinci motorda devreye koyarsak yani belki 30-35 Megawatt günlük bir elektrik üretimimiz olacak inşallah" diye konuştu.

Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak
Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günlük 500 ton çöp ile elektrik üretimi yapılacak - Son Dakika


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