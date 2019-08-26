Günde 70 bin aracın geçtiği şehrin en büyük kavşağında çalışmalar tamamlandı

Bu kapsamda, günde yaklaşık 70 bin aracın geçtiği İtfaiye Kavşağı'nda başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak sürücülere güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

Şehrin, doğu bölgesiyle bağlantısını sağlayan ve Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artan İtfaiye Kavşağı'nda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarla kavşakta; geometrik düzenleme, sinyalizasyon sistemi ve yaya geçidi düzenlemesi yapıldı.

Birçok mahallenin geçiş güzergahında bulunan şehrin en büyük kavşağında trafik akışının daha düzenli, akıcı ve güvenli hale getirilmesi için, kavşak karakteristiği doğrultusunda trafik akışını güvenli şekilde rahatlatacak sinyalizasyon çalışması ile kavşakta farklı yönlere trafik akışının sağlanacağı geometrik düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

İtfaiye Kavşağı'nda başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede daha güvenli, daha konforlu ve akıcı bir ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına hızlı ve etkin çözümler üretme yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek, "Hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları asgari seviyeye indirmek önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda 3 bulvar ve 3 ana caddenin bağlandığı İtfaiye Kavşağı'nda başlattığımız bir dizi yeni düzenleme çalışmalarımız tamamlandı. Artık bu bölgede trafik çok daha güvenli ve konforlu hale gelecek, maddi ve yaralamalı kazalar en düşük seviyeye inecek. Şehir genelinde birçok noktada ulaşım ile ilgili çalışma yapıyoruz. Seçim öncesi açıkladığımız ulaşım projelerimizle ilgili çok önemli mesafe kat ettik, bazılarını da tamamladık. İnşallah kısa sürede projelerimizin tamamını hayata geçirerek vatandaşlarımızın daha akıcı, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde ulaşım yapmalarına imkan sağlamış olacağız" dedi.