Günde 8.64 milyon kapasiteli maske fabrikası

A&S Holding, 200 milyon liralık yatırımla, günlük 8 milyon 640 bin adet kapasiteli maske üretim fabrikasını 30 Nisan'da açacağını açıkladı.

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Bugün ABD'den Çin'e kadar birçok şirket üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Biz de bu konu üzerine çalışmalar yaptık. 30 Nisan'da Türkiye'nin en büyük maske üreten fabrikasını açıyoruz. Şu an ilk 3 ay itibarıyla üretimimizin yüzde 30'unu Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğiz. Geri kalanını da Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği noktalara ulaştıracağız" dedi ve ekledi: