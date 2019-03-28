Günde Altı Kutu Enerji İçeceği İçen Bir Adamın Dili Eridi

Öğretmenlik yapan Dan Royals, çocuklarla uğraşacak enerjiyi kendinde bulabilmek için oldukça tehlikeli bir yol seçti ve günde en az altı tane enerji içeceği içti. Bu nedenle dilinde dezenformasyon oluşan adam, şimdi insanları bu içeceklere karşı uyarıyor.

Dişlerini her gün fırçaladığını söyleyen adam, doktora gittiğinde sorunun sebebinin enerji içeceklerindeki kimyasallar olduğunu öğrendi. Royals bu durumu anlatırken "Bu içecekler kelimenin gerçek anlamıyla dilinizi yiyip bitiriyor" diyor.

Şimdi kendini bu içeceklerin tehlikesini anlatmaya adayan öğretmen, durumu bir de sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Enerji içeceklerinin bir kutusunda yaklaşık 13 çay kaşığı şeker bulunuyor.

Dan Royals aynı zamanda sigara da kullanıyor olmasına rağmen dilindeki sorunun sebebinin içtiği enerji içecekleri olduğundan oldukça emin. Royals, "Netleştirmek için, ağız sağlığıma gerçekten önem gösteriyorum ve bu sadece içecekler yüzünden oldu. Sigara içiyorum ama bunun dilimin aşınması ile hiçbir ilgisi yok" açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, " ABD'de yapılan bir araştırma diş oyuklarının asidik pH ve enerji içeceği gibi yüksek-şeker içerikli ürünlerden kaynaklandığını gösteriyor. Bir başka araştırma enerji içeceklerinin tüketiminin erozyona ve dişte tabaka kaybına neden olup diş minesi hassasiyetine sebep olduğunu gösteriyor." diyor.

Enerji içeceklerinin düzenli olarak içmek dilinizi belki her zaman eritmez ama damarlarınıza ve kalbinize ciddi hasarlar verir. İçeriğindeki maddeler nedeniyle enerji içecekleri çok dikkatli tüketilmeleri gereken ürünler arasında yer alıyor.