Günde bir yumurta kalp hastalığı riskini artırmıyor - Son Dakika

Kanadalı araştırmacılar, günde bir yumurta tüketiminin kalp damar rahatsızlığı riskini artırmadığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, McMaster Üniversitesi Nüfus Sağlık Araştırma Enstitüsü ve Hamilton Sağlık Bilimleri araştırmacıları, elde ettikleri verileri Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımladı.

Çalışmada, daha önceki üç uzun dönemli araştırmanın verileri de kullanılarak 6 kıtada 50 ülkeden farklı gelir düzeylerinde 146 bin 11 sağlıklı ve 34 bin 544 kalp damar rahatsızlığı olan kişilerin yumurta tüketimleri incelendi.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan kişilerin, günde bir veya daha az yumurta yediğini belirtti.

Araştırmacı Mahshid Dehghan, yaptığı basın açıklamasında, "Birçok kişi için günde 1 adet olan orta dereceli yumurta alımı, kalp damar veya diyabet hastalığı öyküsü olanlarda bile kalp damar rahatsızlığı veya ölüm oranı riskini artırmaz." dedi.

Yumurta alımı ile kan kolesterolü bileşenleri veya diğer risk faktörleri arasında ilişki bulunamadığını aktaran Dehghan, "Bu sonuçlar güçlüdür ve hem sağlıklı bireylere hem de kalp damar hastalığı olanlara yaygın uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.