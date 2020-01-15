Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak - Son Dakika

Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak

6 saat önce

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.

Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak, System.String[]

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman ile Mühendis Şirin Aydın ve Veteriner Hekim Serhat Erdoğan tarafından Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere seminer verildi. Seminerde ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde günde 7 milyon ekmeğin israf edildiği, israf edilen ekmekte dünyamızda aç uyuyan 1 milyardan fazla insanın hakkı olduğu, bu israf ve kayıplarda çiftçinin, değirmencinin, fırıncının alın teri ve emeğinin heba olduğu anlatılmıştır. En önemlisi de israf edilen ekmeklerin parasal değeri ile okul, hastane, yol ve fabrikalar inşa edilerek geleceklerinin korunacağı anlatılmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

Şirin Aydın, Kamil Yaman, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti
Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
16:48 DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
16:48 Karamollaoğlu: Türkiye Libya'da çatışmaya girmeden önce tüm yolları denemeli - Son Dakika
16:48 Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği - Son Dakika
16:43 Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara'da - Son Dakika
16:43 Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 16:49:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]