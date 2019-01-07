Son Dakika Haberleri: Günde Ortalama 7 Dakika Kitap Okuyoruz

Günde Ortalama 7 Dakika Kitap Okuyoruz

7 dakika önce

Avrupa ülkelerindeki günlük kitap okuma oranları belli olurken, Türkiye'nin günde 7 dakika kitap okuma oranıyla orta seviyelerde yer aldığı görüldü.

Günde Ortalama 7 Dakika Kitap Okuyoruz, System.String[]
Avrupa ülkelerindeki günlük kitap okuma oranları belli olurken, Türkiye'nin günde 7 dakika kitap okuma oranıyla orta seviyelerde yer aldığı görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, günlük kitap okuma sürelerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin günde 7 dakika kitap okuduğu görüldü. Böylelikle Avrupa ülkelerine oranla orta seviyede yer alan Türkiye'nin aynı kitap okuma süresini Almanya ve Lüksemburg ile paylaştığı saptandı. Estonya ise günde 13 dakika kitap okuma süresi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Buna karşın listenin son sırasına günde sadece 2 dakika kitap okuma süresi ile Fransa yerleştiği kaydedildi. Estonya'nın ardından listenin başında yer alan diğer ülkeler ise; 12 dakika ile Finlandiya ve Polonya, 10 dakika ile Macaristan, 9 dakika ile Yunanistan oldu.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, kitap başlığı altında, son bir yıl içerisinde yazılı mecralara 147 bin 689 haberin yansıdığı tespit edildi. Kültür sanat haberleri arasında en çok konuşulanlar arasında yer alan kitaplara, okuma alışkanlığı bakımından ise sınıfta kaldığımız görüldü. Günde saatlerce sosyal medyada vakit harcarken, kitaplar için sadece 7 dakikamızı ayırmamız dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

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