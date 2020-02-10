Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi - Son Dakika Dünya

Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da iki ayı aşkındır okul, toplu taşımalar ve şirketler gibi kamusal alanları hedef alan "sahte bomba ihbarlarının" sonu gelmiyor. Kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığı bilinmeyen bu ihbarların Rus basınında yeterince yer bulmaması ise dikkat çekiyor

Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da iki ayı aşkındır okul, toplu taşıma gibi kamusal alanları hedef alan "sahte bomba ihbarlarının" sonu gelmiyor. Kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığı bilinmeyen bu ihbarların Rus basınında yeterince yer bulmaması ise dikkat çekiyor.


Interfax haber ajansına göre 28 Kasım'dan bu yana yapılan asılsız ihbarlar, 1,6 milyondan fazla kişinin tahliyesine sebep oldu. Moskova'da günlük bin sahte ihbar yapıldığı belirtiliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metroda koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı
Rusya'dan 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası ilk açıklama: Endişe duymaya devam ediyoruz Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi Pentagon'un bütçe talebinde skandal detay! YPG/PKK için 200 milyon dolar fon talebinde bulundular

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:55:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]