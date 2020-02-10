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Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi
6 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da iki ayı aşkındır okul, toplu taşımalar ve şirketler gibi kamusal alanları hedef alan "sahte bomba ihbarlarının" sonu gelmiyor. Kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığı bilinmeyen bu ihbarların Rus basınında yeterince yer bulmaması ise dikkat çekiyor
Rusya'nın başkenti Moskova'da iki ayı aşkındır okul, toplu taşıma gibi kamusal alanları hedef alan "sahte bomba ihbarlarının" sonu gelmiyor. Kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığı bilinmeyen bu ihbarların Rus basınında yeterince yer bulmaması ise dikkat çekiyor.
Interfax haber ajansına göre 28 Kasım'dan bu yana yapılan asılsız ihbarlar, 1,6 milyondan fazla kişinin tahliyesine sebep oldu. Moskova'da günlük bin sahte ihbar yapıldığı belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:44
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