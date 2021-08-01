GÜNDEM / 1 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli Tüllüce Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak, Kadirli Karatepe, Kızyusuflu ve merkeze bağlı Kazmacılı köylerinde incelemelerde bulunacak. Bakan Yanık, Kozan Akdam Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen bölgelerde incelemeler yapacak.

(Osmaniye/09.30/10.00/Adana/12.15-14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris, Manavgat, Kozan ve Kadirli'de orman yangını bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Muğla/Antalya/Adana/Osmaniye/11.00/14.25/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı Temel Atma Töreni'ne katılacak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

(Yalova/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

Milli sporculardan atletizmde Yasmani Copello, güreş grekoromen stilde Rıza Kayaalp, yelkende Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan, Ateş Çınar- Deniz Çınar, Alican Kaynar müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/15.05-18.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Vatandaşlar TOKİ'nin en çok "yeni projeleri"ni merak etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, bu yılın ilk altı ayında sosyal medya üzerinden 62 bin 150 soruya, "ALO TOKİ" çağrı merkezi üzerinden 90 bin 603 çağrıya yanıt verildi

Vatandaşlar TOKİ'ye en çok yeni projeler, indirim kampanyaları, konutların teslim tarihleri ve "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin aşamalarına yönelik soru sordu, taleplerini iletti

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti

Bakanlık, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle ürünlerin birim fiyatlarında gizli artış yapıldığını belirledi

Tüketicilerin korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi

Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi

(Deniz Çiçek)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.