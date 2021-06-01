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GÜNDEM / 1 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Haziran 2021

01.06.2021 08:59
GÜNDEM / 1 Haziran 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile baş başa görüşecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile baş başa görüşecek.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Garibashvili ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/17.00/17.15/18.15/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon için Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" temalı 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'na katılacak, Genel Konferans'a hitap edecek.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilecek olan Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile bir araya gelecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımını gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

Kit Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle ayrı ayrı toplanacak.

(Brüksel)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 KM Açık Deniz Yüzme Maratonu ekibini makamında ağırlayacak.

Bakan Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ordu heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzalayacak.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Almanya ile karşılaşacak.

(Rimini/11.00)

4- Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme mücadelesinde yarışmalar başlayacak.

(Antalya) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla Kovid-19 aşılama takviminde ikinci aşama tamamlanacak

Toplumsal bağışıklamada ikinci aşamanın son basamağında yer alan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasının ardından üçüncü aşamaya geçilecek

Aşılama takvimine göre, üçüncü aşamanın ilk basamağı 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak ve 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- En büyük 500 sanayi kuruluşunun yarattığı katma değerde "teknolojinin" payı artıyor

İSO tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, teknoloji yoğunluğuna göre yaratılan katma değer açısından 2018'de orta yüksek ve yüksek teknolojiyle yaratılan katma değer toplamı yüzde 27,5 olurken, bu oran 2019'da yüzde 30,4'e ve geçen yıl yüzde 31,2'ye çıktı

2012'de Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 225'i Ar-Ge harcaması yaparken, bu rakam 2019'da 262'ye, geçen yıl da 271'e çıktı

En büyük 500 kuruluş, geçen yıl Türkiye ihracatının 37,8'ini, sanayi sektörü ihracatının ise yüzde 39,2'sini gerçekleştirdi

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Türk Kızılay Filistin'de yaraları sarmaya devam ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Gazze'de yaklaşık 1800 müstakil bina yıkıldı. 75 bin insan evsiz kaldı. Filistinliler camilere ve okullara sığındılar. Saldırıların başladığı ilk günden itibaren arkadaşlarımız Kudüs ve Gazze'de acil sağlığa yoğunlaştılar"

"İlk etapta acil insanı yardım ve sağlık temelli yardımlarımız vardı. Sonrasında 100 milyon liralık acil ve orta yardım eylem planı hayata geçirdik ve bu kampanya kapsamında faaliyetlerimiz devam ediyor"

"Şimdi ise özellikle yıkılan evlerin inşası, zarar görenlerin onarılması, altyapı, üstyapı... Özellikle içme suyunun zarar gördüğünü biliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var"

(Mehmet Akif Parlak/Gaziantep)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Haziran 2021 - Son Dakika


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