Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım alanında eğitim veren meslek liselerinin tamamında yeni bir eğitim modelini devreye aldıklarını belirterek, bu okullardaki beceri eğitimlerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile planlayacaklarını bildirdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni", Tarım ve Orman Bakanlığının konferans salonunda yapıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimi güçlendirmek için iş gücü piyasasının temsilcilerini eğitim süreçlerinin tamamına dahil ettiklerini söyledi.

Mesleki eğitimin, 1999'daki katsayı uygulamasından sonra çok ciddi travma yaşadığını belirten Özer, iş gücü piyasasının büyük maliyetler ödediğini ve "aradığım elemanı bulamıyorum" retoriğinin çok sıklıkla iş gücü piyasası temsilcileri tarafından dile getirildiğini kaydetti.

Özer, "Bir yanlış eğitim politikasının bir ülkeye ne kadar büyük maliyet üretebileceğini biz katsayı uygulamasından gördük. Yani sadece iş gücü piyasası bu maliyeti ödemedi aynı zamanda okullar arası başarı farkında ciddi bir maliyet ödendi, aynı zamanda sosyolojik olarak da farklı maliyetler ödemesine neden oldu." diye konuştu.

Katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ettiklerini, büyük projeler üretildiğini anlatan Bakan Özer, mesleki eğitimde yaptıkları en önemli atılımın, iş gücü piyasasının temsilcilerini ve paydaşlarını eğitim süreçlerinin tamamına dahil etmek olduğunu vurguladı.

Özer, öğrencilerin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planladıklarını, başarılı öğrencilere burs verilmesini sağladıklarını aktardı.

Bu adımların, son yıllarda "mesleki eğitimin şaha kalkmasına" yol açtığını dile getiren Mahmut Özer, "Artık mesleki eğitim, sorunları ile konuşulan bir eğitim olmaktan çıkıp, ülkenin geleceğine ışık tutan, insanlarımıza, toplumumuza umut veren bir eğitim türüne dönüştü. Artık mesleki eğitim, üretim kapasitesi ile konuşuluyor." dedi.

Bakan Özer, Kovid-19 salgında ülkelerin maske, dezenfektan, solunum cihazı bulamadığı bir ortamda mesleki eğitimin hızlı bir şekilde ürettim yaptığını, yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştüğü ifade etti.

Mesleki eğitimin fikri mülkiyet kapsamında patent üreten, model, marka ve tasarım tescili alan bir okul türü haline geldiğini anlatan Bakan Özer, şu anda meslek eğitimi okullarındaki 54 Ar-Ge merkezinde, bir taraftan eğitim devam ederken, diğer taraftan inovatif yaklaşımların geliştirildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle hem işvereni hem de gençleri avantajlı kılacak bir eğitimi tesis ettiklerini, bu kanun değişikliğinden önce mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin çırak varken, bugün 505 bin çırak-kalfaya ulaşıldığını bildirdi.

"Bakanlığımız tüm kapasitesini kullanarak katsayı uygulamasının oluşturmuş olduğu hasarı tamir ettiği gibi, katsayı uygulamasından önceki mesleki eğitimi bugün çok daha iyi bir yere taşımıştır." diyen Bakan Özer, mesleki eğitimde yeni şeyler söylediklerini, ülkenin refahı ve kalkınması için buna ihtiyaç olduğunu kaydetti.

-"El ele vererek, birlikte süreçlerin tamamını yöneteceğiz"

İki Bakanlığın tarım alanında eğitim verilen meslek liselerinin tamamında yeni bir eğitim modelini devreye aldığını bildiren Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım alanında eğitim verilen meslek liselerimizin tamamında, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, okul yöneticilerini birlikte belirleyeceğiz. Müfredatı, gelişen, güncellenen teknolojiye göre revize edeceğiz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlayacağız. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini, Tarım ve Orman Bakanlığımızın imkanlarından yararlanarak, yani el ele vererek, birlikte süreçlerin tamamını yöneteceğiz. İşte bu yeni yaklaşımla, ben inanıyorum ki tarım alanında özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin, kuraklığın, gıda tedarik zincirlerindeki problemlerin giderek ön plana çıkarttığı tarım alanında yeni bir başlangıç yapacağız. Modern teknolojilerle, laboratuvar teknikleriyle, tohumlarla ilgili, tohum ıslahlarıyla ilgili çok boyutlu bir şekilde her alanda yeteneği olan genç insanları yetiştirmek için el ele vereceğiz."

Tarım Bakanlığı ile köy okullarını geliştirme, köy yaşam merkezlerini tesis etme ile ilgili proje üzerine çalıştıklarını belirten Özer, proje olgunlaştığında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, Bakan Özer ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci arasında protokol imzalandı.

Protokolün kapsamı

Protokol kapsamında, okul yöneticisi ve öğretmenleri teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek.

Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticileri görev alabilecek. Alan öğretmenlerine, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre, Bakanlığın belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek.

Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi ve staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, liselere alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan gibi temrinlik malzeme desteği sağlayacak, uygun donatım yapacak.

Tohum yetiştirmeye yönelik ortak pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme gibi konularda iki bakanlık ortak çalışmalar yürütecek.