GÜNDEM / 1 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camisi'nin ibadete açılış programına katılacak.

(Tekirdağ/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Marriott Otel'de düzenlenecek Katar - Türkiye İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ankara İl Başkanlığı Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Dodurga ve Oğuzlar ilçeleri doğal gaz verme törenlerine katılacak.

(Çorum/11.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, 2018 yılına ilişkin bölgesel hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları – Hasan Kalyoncu Üniversitesi" ile "Savunma Sanayii Gaziantep Buluşması" programlarına katılacak.

(Gaziantep/10.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilmesi planlanan Türk-Rus müşterek ilk kara devriyesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmaları üçüncü gününde devam edecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürdürülecek.

(İstanbul/10.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin hedefi, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

"Türkiye'nin temel hedefi, Suriye'de istikrarın bir an evvel sağlanması ve ülkemizde misafir olarak bulunan, muhacir olarak gelen insanların, oraların güvenli hale gelmesiyle ülkelerine dönüşünü temin etmek"

"Biz de ümit ediyoruz ki daha çok insan kendi evine, yurduna dönsün. Bu sebeple oradaki istikrarın daha iyi gelebilmesi bakımından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde yürüttüğümüz faaliyetlerin aynısını Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yürüteceğiz"

(İbrahim Erikan/Adana)

2- Hafıza 15 Temmuz'u 3,5 ayda 191 bin ziyaretçi gezdi

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin izlerini taşıyan, aynı zamanda dünya darbeler ve sömürgecilik tarihine ışık tutan Hafıza 15 Temmuz'u kurulduğu günden bugüne 191 bin kişi ziyaret etti

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik:

"191 bin misafiri burada ağırladık. Hakikaten şöyle bir müze tarihine bakıldığında bu kadar kısa zamanda dünya rekoru bile olabilir, o kadar iddialı konuşuyorum"

"Sadece bu sayıyı ortaya koyduğumuzda 1 milyon hedefini (bir yılda) çok rahat geçeceğimizi öngörüyorum"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

3- Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan Değerli Konut Vergisi'nin, Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor

Bu alanda 121 bin 42 adet konutla İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 11 bin 38 adet konutla Muğla, 8 bin 118 adet konutla İzmir ve 2 bin 15 konutla Antalya takip ediyor

Söz konusu şartları taşıyan konutların bulunduğu ilçeler arasında Beykoz 27 bin 847 adetle birinci, Beşiktaş 19 bin 177 adetle ikinci ve Sarıyer 16 bin 992 adetle üçüncü sırada yer alıyor

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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