Gündem / 1 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Artvin'de toplu açılış törenine katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Artvin'de toplu açılış törenine katılacak.



(Ardahan/13.00/Artvin/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını Süleyman Paşa Merkez Camisi'nde kılacak, esnafı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Valiliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıya katılacak.



(Tekirdağ/13.30-19.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ziyaret edecek, partisinin kent meydanı ile Eşme ilçesinde düzenlenecek mitinglerine katılacak.



(Uşak/11.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hacı Bayram Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belen Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nu, AK Parti Dörtyol İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Emek Mahallesi ve İskenderun kentsel dönüşüm alanıyla TOKİ tarafından yapımı sürdürülen statta incelemelerde bulunacak, Dörtyol Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirecek.



(Hatay/10.00-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Opera Binası konferans salonunda gerçekleştirilecek 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'na ve Hilton Ankara Garden Inn Otel'de düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı "Büyük Rumeli Buluşması"na katılacak.



(Ankara/10.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleğim Hayatım Portalı" tanıtım programına iştirak edecek.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, yeni doğumevi inşaatında incelemelerde bulunacak.



(Sakarya/11.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bahçelievler Genişletilmiş Teşkilat Buluşması"na katılacak.



(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Teymur Hotel'de düzenleyeceği toplantıda basın mensupları ile bir araya gelecek, esnaf ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gençlerle buluşacak, Ticaret Borsası Meclis Toplantısı'na katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.



(Gaziantep/11.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiligˆi ziyaret edecek, Korkuteli ilçesinde "Küçükköy Mahallesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Yenileme Hattı Açılış Töreni"ne katılacak, merkez çarşıda esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ile toplantı yapacak.



(Antalya/14.15-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilikte sanayicilerle toplantı yapacak, Sarıkamış OSB'yi ziyaret edecek, Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi Programı'na katılan yabancı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.



(Kars/10.30/14.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerde bulunacak, Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da fidan dikimi töreni ile İzmir Ticaret Odası Karabağlar Temsilciliği açılışına katılacak.



(İzmir/10.30-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sarp Gümrük Kapısı açılış törenine iştirak edecek.



(Artvin/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- TÜİK, 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ile ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, STK ve iş dünyasından temsilciler, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'de fabrika işçileri ve Anadolu Üniversitesinde öğrenciler ile bir araya gelecek, İnegöl ilçesinde sanayici ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak edecek.



(Eskişehir/10.30-14.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(İslamabad) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, TDV Kız Öğrenci Yurdu'nun ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin açılışını yapacak, Fevziye Camisi'nde cuma hutbesi verecek.



(Kocaeli/11.00-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen İstanbul Tasarım Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- FETÖ davaları



FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği ileri sürülen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.



(Ankara/09.30)



Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretmen 4 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/11.00)



Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında "terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve terörizmi finanse etmek, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ile haklarında 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 11 sanığın yargılandığı dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Adana/10.00)



Sakarya'da, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin bulunduğu, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 3'ü firari, 34 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Sakarya/11.00)



Sakarya'da Fetullahçı FETÖ/PDY'ye üye olma ve özel belgede sahtecilik yapma suçlarından haklarında dava açılan kanun hükmünde kararname ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 6'sı firari 40'ı tutuksuz 46 sanığın duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.



(Sakarya/09.00)



Hakkari'de, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanık hakkındaki davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Hakkari/09.30)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karaağaç Seçim İrtibat Merkezi'ni açacak, ziyaretlerde bulunacak, Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek, Kula'da esnafı ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.



(Uşak/11.00-15.45/Manisa/17.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Antalya/20.30) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın açılış maçında Adanaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Giresunspor'u konuk edecek.



(Adana/19.00) (Fotoğraflı)



4- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.



(Glasgow)



5- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sürüyor.



(Samsun/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- Voleybolda Türkiye'den kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in de yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi Lüksemburg'da yapılacak.



(Lüksemburg/15.00)



ÖZEL HABER



1- Türkiye'den Antarktika'da "koordinatlı" harita çalışması



3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nı kurmayı başaran Türk ekibi, Horseshoe Adası bölgesinin denizden ve karadan haritasını çıkardı



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Harekat Astsubayı Kıdemli Başçavuş Murat Ateş:



- "Bölgede deniz haritamızı tamamlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda bölgeye gelecek bilim insanlarını taşıyan gemilerin güvenli seyir yapabilmesi için bu harita çok önemli"



Harita Genel Müdürlüğü Mühendisi Yüzbaşı Soner Özdemir:



- "Jeodezik GPS aletlerini adaya kuruyoruz, saatlerce ölçüm yapıyoruz ve burasının santimetre hassasiyetinde koordinatını belirliyoruz"



(Dilara Zengin/Antarktika)



2- "Sıfır Atık" ile iki yılda 42 milyon ağaç kurtarıldı



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:



"2017 ve 2018 yıllarında toplanan toplam 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 500 milyon kilogram daha az sera gazı salınımı engellendi ve 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi"



"Sıfır Atık Projesi öncelikle Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uygulanmaya başlandı. Ardından TBMM, TRT, Milli Savunma Bakanlığı ve 13 bin 357 kurum/kuruluş, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, üniversiteler, oteller ve sanayi binalarında uygulamaya geçirildi"



"Çevresel, ekonomik ve sosyal etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla birçok alanda 2023 yılı ulusal hedeflerimize yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz"



(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)



3- TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI - 4 masayla başlayan dondurma serüveni 4 kıtada sürüyor



Büyüklerinden "kaymaklı" olarak devraldıkları Maraş dondurmasını "Mado" markasıyla 100'ün üzerinde çeşidini üreterek bir dünya markası haline getiren Kanbur kardeşler, 4 kıtadaki 26 ülkede damakları tatlandırıyor



Dondurmayı doğal ham maddelerden üretmek için çiftlik kurarak keçi sütü üretimi yapan ve salep için orkide yetiştiren kardeşler, dünya markası haline getirdikleri Mado ile başarı hikayesi yazdı



Dondurma serüvenlerini dördüncü kuşak olarak devam ettiren ve Mado'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Sait Kanbur:



"4 masa ile işe başladım. Babamın çırağı yoktu. Kardeşlerimle beraber 3 kişi çalıştık. Şu anda 5 bin çalışan var. Tabii durup dururken bu olmuyor. Bir risk alıyorsunuz. Benim işletmelerim 24 saat çalışıyor"



(İsmail Hakkı Demir/Kahramanmaraş)



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