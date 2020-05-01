GÜNDEM / 1 Mayıs 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 1 Mayıs 2020

6 saat önce

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde sendikalar Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalarını online gerçekleştirecek.

GÜNDEM / 1 Mayıs 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde sendikalar Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalarını online gerçekleştirecek. Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri, işçileri temsilen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden emekçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakılacak.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 binden fazla başvuru

Sagˆlık Bakanlıgˆı Ruh Sagˆlıgˆı Daire Bas¸kanlıgˆınca 30 Mart'ta uygulamaya konulan psikososyal destek hattına bugu¨ne kadar 25 bin 769 vatandas¸ ve 5 bin 450 sagˆlık c¸alıs¸anı olmak u¨zere 31 bin 210 bas¸vuru yapıldı

Sagˆlık Bakanlıgˆı Ruh Sagˆlıgˆı Daire Bas¸kanı Dr. Esra Alataş:

"Danıs¸manların yararlanması ic¸in hazırlanan Psikososyal Destek Hattı C¸alıs¸ma Rehber ic¸erigˆi, Sagˆlık Bakanlıgˆı ve Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ ortak c¸alıs¸masının u¨ru¨nu¨dür"

Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ Tu¨rkiye Ofisi Ruh Sagˆlıgˆı Program Yo¨neticisi Doc¸. Dr. Akfer Karaogˆlan Kahilogˆulları:

"Kovid-19 salgını gibi acil durumlarda ruh sagˆlıgˆı ve psikososyal destek hizmetlerinin yu¨ru¨tu¨lmesi halk sagˆlıgˆı ic¸in o¨nem tes¸kil etmektedir"

"İllerde psikososyal destek hizmeti veren 418 meslek elemanına, koronaviru¨sten korunma yolları, sagˆlık c¸alıs¸anına destek, stresle bas¸a c¸ıkmanın yolları, vaka yo¨netimi ve online ruh sagˆlıgˆı hizmetinin nasıl alınacagˆı konularında egˆitimler verildi"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Anadolu'nun yükselen savunma sanayi üssü: Kırıkkale

MKEK ve Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde özel sektörün yatırımlarıyla dikkati çeken Kırıkkale, Türkiye'nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri olma hedefine yaklaşıyor

Savunma sanayinin gelişmesi için Kırıkkale'de entegre bir silah sanayinin kurulması ilk kez İzmir İktisat Kongresi'nde ele alındı ve ardından birçok fabrika inşa edildi

Kırıkkale'nin, ilerleyen aşamada kurulması planlanan roket üretim ve geliştirme tesisi, F-16 ve SİHA bomba gövde üretim ve dolum merkezi ile insansız kara araçlarının tasarım ve üretiminde savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor

(Mehmet Fatih Gökmen/Kırıkkale)

3- Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı:

"İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız"

"Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatabiliriz. Kamu bankaları bu konuda esnafa ve KOBİ'lere çok yardımcı oluyor"

(Cem Şan/Bursa)

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emek ve dayanışma günü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:02 Kaynak: AA


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