GÜNDEM / 1 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için çağrı merkezi kurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı oluşturuldu



Vatandaşlar ihtiyaç halinde Bakanlığın "444 0 632" numaralı çağrı merkezini arayabilecek



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:



"Vatandaşlarımız hattı aradıklarında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz psikososyal destek sağlayacak"



(Selma Kasap/Ankara)

2- Teknopark İstanbul'da maskeler için nano malzeme üretilecek

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu:



"Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Bacpolyzyme Bioengineering, Kovid-19 için yapılan maskelerin N95 kalitesinde olması için nano boyutta bir malzeme üretimi hazırlığında"



"Stratejik Yenilikçi Girişimler adlı firmamız, Dünya Sağlık Örgütü'nün oksijen üretim çağrısı kapsamında bilinen oksijen üretim tekniklerinin evde ve sahada kullanımına yönelik önemli bir proje yürütüyor"



(Musab Turan/İstanbul)

3- Sosyal mesafe önlemleri evde ekmek yapımını artırdı

Eve kapanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptıkları ekmekleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor



Mart ayında Google'da "evde ekmek yapımı" aramaları 100 kat artış gösterirken, YouTube'daki evde ekmek yapımı videoları 3 milyondan fazla kişi tarafından izlendi



İpsos Araştırma Şirketi'nin mart ayı hane tüketim araştırmasına göre, un alışverişleri yüzde 98, maya alışverişi de yüzde 80 artış gösterdi



(Tansel Parlak/İstanbul)

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