GÜNDEM / 1 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'nda yer alacak.

(İstanbul/13.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.

(Zonguldak/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son hafta mücadelesi Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

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