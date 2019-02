Gündem / 1 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, "Esenler Seçim Start Programı"na katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, "Esenler Seçim Start Programı"na katılacak.



(İstanbul/12.00/14.30/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Salda Gölü'nü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında ve Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemede bulunacak.



(Burdur/12.30-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fidan dağıtımı ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Denizli/10.30-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler" toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarını açıklayacak.



(Ankara/10.00)



4- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın katılacağı Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, JW Marriott Otel'de yapılacak.



(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Gymnich Toplantısına katılacak, toplantı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.



Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılacak ve temaslar gerçekleştirecek.



(Bükreş/Odessa) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?



(Washington)?



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



KÜLTÜR-SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hilton Garden Inn Beylikdüzü'nde Turizm Otel Yöneticileri Derneği'nin (TUROYD) gala yemeğine katılacak.



(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins ile görüşecek ve Yunus Emre Enstitüsünde Türk amatör sporcular, spor kulüpleri, gençlik ve spor alanında çalışan STK temsilcileri ve gençler ile bir araya gelecek.



(Lahey/Amsterdam) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İspanya temsilcisi Real Madrid'i Volkswagen Arena'da konuk edecek. Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(İstanbul/20.15/Atina/22.30) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın ilk maçında Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



5- Futbolda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Asya Kupası, Katar ile Japonya arasındaki final maçıyla sona erecek.



(Abu Dabi/17.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1 -"Amacımız Kazakistan'daki müteşebbislerimizin daha rekabetçi hale gelmesi"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:



"Ulaşım maliyetlerini azaltarak Kazakistan'daki müteşebbislerimizin diğer yabancı ülke firmalarına karşı daha rekabetçi hale gelmesini amaçlıyoruz. Bu konuda Kazakistan hükümetiyle iyi ilişkiler içerisindeyiz"



"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Hazar denizindeki limanlara kadar ulaşması ve Hazar denizindeki deniz ulaşımıyla ilgili altyapının ve tren feri hatlarının hizmete girmesi iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlıyor"



"Bakü-Kars-Tiflis demiryolu hattındaki ikinci kısım proje çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Kars ile Ankara arasındaki çalışmalarda projesi tamamlandıktan sonra yapım çalışmalarına başlayacağız"



(Aliia Reinbekova/Almata)



2- BM Genel Sekreter Yardımcısı Egger'den "Göbeklitepe" daveti



BM Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spoljaric Egger:



"(Göbeklitepe) Burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim"



"Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor. Sadece kültürel mirası değil, doğal mirasımızı da aynı şekilde korumamız için burası bize önemli bir ders veriyor. Bu bölgede kültürel ve doğal miras açısından korunması gereken çok fazla değer var"



(Rauf Maltaş/Şanlıurfa)



3- Barış Manço'suz 20. yıl



- Sanatçının oğlu Batıkan Manço:



"Hiç kolay geçmedi bu 20 sene. Zorluğuyla beraber duygu dolu da geçti. Bu 20 yılda yalnız olmadığımızı gördük"



"Onun ardından özellikle şarkılarını daha olgun bir kulakla dinlemeye başlayınca çok da bir fark göremez oldum. Babam sevenlerinin gözünde nasılsa evde de çok farkı yoktu. Sadece evde o kadar takı takmıyordu o kadar. Kesinlikle ağzından boş laf çıkmazdı"



"Barış Manço Müzesi olduğundan beri alışsam bile yine de girer girmez nereye bakarsam bakayım her köşesinde bir anım var. O anlar gözümün önüne geliyor. Her koridorda, duvarda hepsinde bir anım var. Tabi sağ olsaydı biz muhtemelen hala bu evde yaşıyor olurduk ama biliyorduk ki onun ardından bu evin müze olması çok daha gerekli bir şey"



(Berk Özkan/ İstanbul)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Paylaştığı 'Atatürk' Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu

CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü

Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Randevusu Alırken Dolandırıldılar