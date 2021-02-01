GÜNDEM / 1 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Şubat 2021

01.02.2021 08:59
GÜNDEM / 1 Şubat 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programına katılarak, bir konuşma yapacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il kongresine katılacak. Muğla Valiliği ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Muğla Üniversitesi Salonu'nda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılacak.

(Muğla/12.00/15.00/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Antalya 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, açıklama yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa/16.00/16.40/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve darbenin uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 19. haftası Altay-İstanbulspor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları İstanbul'daki C Grubu'nda yapılacak tek maçla sona erecek.

ÖZEL HABER

1- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Türkiye'nin Asya ve Avrupa'ya açılmasını sağlayan "ulaştırma projeleri" yatırımcıların ilgisini çekiyor

Coğrafi avantajının yanı sıra tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarıyla da bölgesinde gücünü hissettiren Türkiye'nin kara yolu taşımacılığından hava yollarına, demir yollarından deniz ticaretine kadar proje ve hedefleri yatırımcılara gelecek dönem için cazip fırsatlar sunuyor

Kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen yeni ulaşım ve haberleşme projeleri, dünyanın Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya entegre edilmesini sağlamanın yanı sıra 2071 yılına uzanan hedeflerin gerçeğe dönüşme sürecinde de öne çıkan dinamikler olacak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışılan 5G teknolojisine ilişkin çalışmalar yatırım fırsatları arasında yer alıyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Meyve suyu ihracatında 2020'de rekor kırıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

"Son 10 yılda ihracatımız 222 milyon dolardan 322 milyon dolara çıkmış. 2021'de de yeni bir rekora imza atıp meyve suyu ihracatımızı 350 milyon dolara çıkarmak istiyoruz"

Dimes Tedarik Zinciri Direktörü Özbay Doğru:

"Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere satışlarımızı artırdık. İhracatta yüzde 60 büyüme hedefliyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum"

Koronavirüsü 2 kez yenerek görevine dönen Kocaeli Devlet Hastanesinde görevli hemşire Neşem Kara, hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca çalışmayı sürdürüyor

Neşem Kara:

"Şiddetli öksürük, bulantı, kusma, aşırı eklem ağrısı, tat ve koku almada kayıp, bunların hepsini yaşadım. Bu süreçte tat ve koku almanın, bize verilen bir hediye olduğunu anladım"

"Bu hastalığın genci, yaşlısı yok. Genç hastaların da ne kadar kötü duruma geldiğini gördüm. Her hastayla o kadar şey yaşıyoruz ki mesela nefes alamayıp elimi tutup 'Beni makineye bağlamayın, makineye bağlayınca sonumun ne olacağını biliyorum.' diyen hastalar oldu. Bu hastaları unutamıyorum"

(Şengül Azbay/Kocaeli)

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Şubat 2021 - Son Dakika


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