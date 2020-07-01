GÜNDEM / 1 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Temmuz 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı
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1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye- Rusya Federasyonu- İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, alt komisyonlardan gelen raporlar görüşülecek.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüteceği vekaletle kurban kesim kampanyasının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin milletvekilleri ile belediye başkanlarını kabulünde, kente yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 31. haftaya Boluspor-Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adana Demirspor, Altay-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/17.30/Erzurum/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Göbeklitepe UNESCO ile 2 yılda ününe ün kattı

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin bu unvanı sayesinde yurt dışındaki bilinirliği her geçen yıl daha da artıyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen:

"Aradan geçen 2 yıllık süreçte tüm gezi plan ve rotalarında Göbeklitepe, bir numaralı destinasyon haline geldi. Sevindirici olan artık hem inanç hem kültür hem de gastronomi turlarının tamamında Göbeklitepe, listede bir numarada yer alıyor"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban:

"2019 Göbeklitepe yılı bitti ama hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda Göbeklitepe'ye olan ilgi, her geçen gün daha da artacaktır"

(Rauf Maltaş/Şanlıurfa)

2- Terör örgütü DEAŞ'a haziranda büyük darbe

DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu

Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 173 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı

(Volkan Kaşik/Malatya)

3- Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater'dan Brexit ve Türkiye değerlendirmesi:

"AB'den çıkışımız, Türkiye'nin stratejik değerine verdiğimiz önemi etkilemeyecek. Türkiye ile olan ikili stratejik ilişkimiz, Birleşik Krallık için son derece büyük bir önem taşımaya devam edecek"

"Devamlılığı sağlayacak bir serbest ticaret anlaşması imzalanması, iki ülkenin gelecekteki ticaretini kolaylaştıracak. İkili ticaret ve yatırımı teşvik etmeye devam ediyoruz ve firmalarımızın karşılaştığı mevcut piyasa erişim engellerini ele alıp üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek projelerde iş birliği yapmak konusunda da istekliyiz"

"Türkiye ile G20, Avrupa Konseyi ve NATO gibi lider örgütlerdeki ortaklığımızın bu süreçte çok daha büyük bir önem kazanacağını tahmin ediyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Temmuz 2020 - Son Dakika

Son Dakika

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