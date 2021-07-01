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GÜNDEM / 1 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Temmuz 2021

01.07.2021 08:57
GÜNDEM / 1 Temmuz 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelecek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelecek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tütün İskelesi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni'ne katılacak, minibüs ve servis esnafıyla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşecek Kılıçdaroğlu, Doğa Bilimleri Köyü'nü, Atakum Belediyesini, partisinin Atakum İlçe Başkanlığını ve Atakum Gençlik Merkezi inşaat alanını ziyaret edecek.

(Samsun/08.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nın açılış törenine katılacak.

(Trabzon/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliği'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gebze, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kocaeli/11.20/12.50/15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan CHP heyetinin Diyarbakır ziyaretine ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı kutlama etkinliği ile Türkiye Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulunacağı KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabulünün ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Diyarbakır heyeti ile kente yapılacak yatırımların ve gönüllülük alanında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve yerel yönetimler arasında ilk kez gerçekleştirilecek iş birliği protokolü imza törenine katılacak. Bakan Kasapoğlu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Muş heyeti ile kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde yer alacak.

(Ankara/12.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Dünyanın en zorlu su yolu "boğazlarımız" onlara emanet

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 2020 yılında dünyanın en zorlu su yolunda 15 gemi kurtarma, 5 bin 349 römorkör refakat, 2 çevre kirliliğine müdahale, 141 tahlisiye - can kurtarma, 6 bin 468 römorkörcülük, 9 çeki hizmeti verdi

ASELSAN'a ihale edilen "Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Yükseltme Projesi" ile kuruluşun da katkılarıyla yerli ve milli olarak yenilenecek olan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, Kıyı Emniyeti'nin Türk Boğazları'ndaki gücüne güç katacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar:

"Kuruluşumuz yerli-milli yazılım ve teknolojilerle, çeşitli tür ve sınıflardaki 100'e yakın deniz aracının oluşturduğu güçlü ve modern filosuyla, 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla hizmetlerini sürdürmektedir"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

2- İTO'nun Pandemetre 2021 araştırmasına göre "yatırım sezonu" başlıyor

İstanbul Ticaret Odasının yılın ilk yarısını kapsayan Pandemetre 2021 araştırmasına göre, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, yatırım teşvik belgesi sayısı, güven endeksi ve ihracattaki artış, yeni yatırımlar için öncü sinyal verdi

Talep tarafında 1 Ocak-18 Haziran döneminde kartlı harcamalar yüzde 45 arttı

İlk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki artış yüzde 72 olurken,

toplam konut satışları yüzde 6 yükseldi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Bugün başlayan tam açılmayı üretimde, istihdamda, ihracatta ve yatırımda 'tam atılıma' çevirelim. Planlandığı gibi tam aşılama ile de salgının dönüşüne bir daha imkan vermeyelim"

"Sektörlerde salgın bulutları dağılıyor. Nasıl ki 16 ay önce salgının başında bıçak gibi kesilen bir talep şoku yaşamıştık. Şimdi de bunun tersiyle karşı karşıya kalacağız"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Türkiye, "yapay zeka" bilimsel makale sayısıyla zirveye oynuyor

ODTÜ URAP tarafından yapılan çalışmaya göre, Türkiye, yapay zeka alanındaki bilimsel makalelerin sayısı açısından 137 ülke arasında 13'üncü sırada yer aldı

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut:

"Bu yıl dünya alan sıralamalarında, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki bilimsel makale sayısında dikkat çekici sonuçlara ulaştık"

"Türkiye, sıralamadaki yeri itibarıyla gelişmekte olan ülkeler arasında en başarılı ülkelerden biri"

"YÖK'ün Türkiye genelindeki üniversitelerde yapay zeka bölümleri kurmasına yönelik atılımların sürdürülmesi ve veri bilimi araştırmaları ile zenginleştirilmesi Türkiye için bu alanda çalışabilecek insan kaynağının yaratılması için önemli bir fırsattır"

(Selma Kasap/Ankara)

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AK Parti Genel Başkanı, Münir Karaloğlu, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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