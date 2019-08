GÜNDEM / 10 Ağustos 2019

6 Nisan 1920DÜNYA DİPLOMASİ1- Hindistan 'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye 'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , Arafat'ta öğle namazının ardından vakfe duası yapacak. Mekke ) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları takip ediliyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe , Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.(İstanbul/Sivas/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda 'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşı karşıya gelecek.(Enschede/19.00)3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya 'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.(Udine/15.15)ÖZEL HABER1- YÖK'ten "reklama değil, Ar-Ge'ye harca" kararı Yükseköğretim Kurulu , bazı vakıf üniversitelerinin Ar-Ge faaliyetleri ile reklam-tanıtım giderleri için ayırdıkları bütçe arasında çok büyük fark tespit edilmesi üzerine harekete geçtiYükseköğretim Genel Kurul toplantısında vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1'i kadar toplam Ar-Ge bütçesinin olmasına, reklam-tanıtım giderlerinin de toplam öğrenci gelirlerinin yüzde 1'ini aşmamasına karar verildiÖz kaynaklı Ar-Ge harcamaları öğrenci gelirinin yüzde 1'inin üzerinde olan, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarının her birinde en az yüzde 20 tam burslu öğrencisi bulunan vakıf üniversiteleri, belirlenen oranların kapsamı dışında kalacakAlınan kararlar, vakıf üniversitelerinin bütçe planlamalarını yaptıkları göz önünde bulundurularak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden itibaren geçerli olacak(Burcu Çalık/Ankara)2- TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı Türkiye 'nin Antarktika'ya düzenleyeceği 4'üncü bilim seferi kapsamında yürütülecek kutup araştırmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği çağrıları yapıldı4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında beyaz kıtaya gidecek bilim insanlarının da belirleneceği çağrılar için son başvuru tarihi 6 Eylül olarak belirlendi(Dilara Zengin/Ankara)3- 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi "kalp"16 yaşındaki Sinan Çelik , Medipol Mega Üniversite Hastanesinde uzman ekip tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştuKalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı:"Moral ve motivasyon özellikle kalp hastaları için hayati önem arz ediyor. Organ koordinasyonu çok önemliydi. Hasarsız ve tüm şartlara uygun şekilde kalbi hastaneye getirdik""Ameliyat öncesi 4 kişilik ekip yeni kalbi almaya gitti. 5 kişilik ekip ise Medipol'de hazır bekliyordu. Ameliyatta kalbi alarak yeni kalbi taktık. Bu sürecin çok hızlı olması gerekiyordu. Kalp takılması için zamanla yarıştık ve tekrar kalbin atması sağlandı"Sinan Çelik:"Nefes alamıyordum, yemek yiyemiyordum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim göremiyordum. 35 kiloya kadar düştüm. Şu an çok iyi hissediyordum ve yüzüm gülüyor. Şimdi yürüyebiliyorum ve nefes alabiliyorum. Bu hastane koridorunda en az 6 tur atabiliyorum. Ben başardım. Çok mutluyum. Bu, bana bayram hediyesi oldu"(Eda Topcu/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.