GÜNDEM / 10 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anafartalar Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi açılışına, turizmcilerle koordinasyon toplantısına, Troya Müzesi'nde "İkona Takdim Töreni"ne katılacak.

Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezi açılışına, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi Ödül Takdimi ve Aeneas Rotası Tanıtımı'na iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00-15.00/Balıkesir/17.15-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Zara ve İmranlı ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Sivas/13.30-17.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Uzmanlara göre, IPCC raporu iklim değişikliği konusunda "son ikaz"

Prof. Dr. Yusuf Serengil:

"1850'den günümüze gerçekleşen bu seviyedeki ısınma eğer yeni önlemler alınmazsa 20 yıl içinde 1,5 derecenin üzerine hatta 2 dereceye çıkacak. Sıcaklık artışı buzulların erimesiyle sisteme daha fazla su girmesini, buharlaşmanın artmasını dolayısıyla atmosferde daha fazla su buharı bulunmasını sağlamakta. Bunun bir sonucu olarak ise bazı bölgelerde aşırı yağışları, bazılarında ise daha kurak dönemleri gözlemlemekteyiz"

"Bu senaryoların tümünde küresel ortalama sıcaklık 2050 yılına kadar 1,5 derecenin üzerine çıkacak. Emisyonlar ciddi şekilde azaltılır ve 2050 yılında net sıfır emisyon hedefi gerçekleştirse -ki bu en iyi senaryo- bu durumda 1,5 derecenin az üzerinde yani 2 derecenin altında tutulabilir"

İklim değişikliği politikaları uzmanı Gamze Çelikyılmaz:

"Rapor, 2 derecelik bir sıcaklık artışı olması halinde Akdeniz Havzası'nda ısınma, ekstrem sıcaklıklar, kuraklıklarda artış, yağışlarda azalma, yangına uygun hava koşullarında artış, deniz seviyesinde yükselme, kar örtüsünde azalma ve rüzgar hızlarında azalma gibi iklim etkileri kombinasyonlarında yüzyılın ortalarında önemli değişiklikler bekliyor. Biz bu değişiklikleri özellikle son 20 yılda net bir şekilde gözlemliyoruz. Bu etkilerin sıklıkları ve şiddetleri de giderek artıyor. Bu etkileri 2050 yılına yaşamayacakmışız gibi bir yanılgıya düşmemek lazım"

Karbon piyasaları uzmanı Zeynep Pınar Öztürk:

"İnsan faktörünün küresel ısınmada temel belirleyici olduğunun altı çizilen sunum boyunca özellikle G20 ülkelerine sera gazı emisyonlarında hızlı, güçlü ve sürdürülebilir azaltımların yapılması için sık sık çağrıda bulunuldu. Bu çağrı sadece hükümetlere değil, yerel yönetimlere, özel sektöre ve vatandaşlaraydı"

(Merve Yıldırım/İstanbul)

2- Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak

Arazideki yapay ve doğal engelleri tespit ederek helikopter kazalarının önüne geçecek Lazer Tabanlı Engel Tespit Sistemi ilk kez IDEF 2021'de sergilenecek

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara:

"Bu engeller yüzünden her hafta dünyada en az 2 helikopter ciddi kaza tehlikesi atlatıyor. 1990'dan bugüne ne yazık ki bu engeller nedeniyle 40'a yakın helikopterimizi kaybettik ve askerlerimiz şehit oldu"

"Yaklaşık 1500 metreden çevredeki engelleri tespit edebiliyoruz. 900 metreden ise elektrik tellerini algılayabiliyoruz"

"Önümüzdeki aydan itibaren Kara Kuvvetlerimize bağlı helikopterlerde uçuş testlerine başlıyoruz. Sistem öncelikle Sikorsky helikopterlerinde kullanılacak fakat TSK envanterinde bulunan bütün helikopterlere entegre edilebilecek şekilde geliştirildi"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Türkiye'nin doğusunda nisan-haziran döneminde kuraklık etkili oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında nisan-haziran döneminde çoğunlukla "olağanüstü" olmak üzere kuraklık hissedildi

Bu dönemde Antalya çevresinde "şiddetli", Mersin bölgesinde ise "hafif kuraklık" gözlendi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

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